Set restaurants gironins recapten més de 2.000 euros per la lluita contra el càncer
La iniciativa solidària impulsada per la Fundació Oncolliga Girona conjuntament amb la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre tanca la seva primera edició amb una valoració molt positiva
La campanya solidària “Xefs amb cor, plats amb causa”, impulsada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, ha tancat la seva primera edició amb una recaptació total de 2.052 euros, que es destinaran íntegrament a donar suport als malalts de càncer i a les seves famílies.
La iniciativa, desenvolupada durant els mesos de setembre i octubre, ha unit gastronomia i solidaritat a través de diversos establiments de la Costa Brava, que han ofert plats o menús solidaris destinant 2 euros per cada proposta venuda a la causa.
En aquesta primera edició, hi han participat set establiments: Hostal La Fosca, Hotel de la Finca Bell-lloc (Celler Brugarol), Hotel Boutique & Restaurant Galena MC, Hotel Alga (Restaurant El Càntir), Hotel Terramar (Terrassa Terramar), Hotel Sant Roc (El Balcó de Calella) i Els Tinars, que han lluït el distintiu de “Restaurant Solidari” com a mostra del seu compromís social.
Valoració positiva
Des de la Fundació Oncolliga Girona es valora molt positivament la implicació dels establiments participants i la resposta de la clientela, que ha fet possible convertir un gest quotidià com sortir a menjar fora en una acció solidària amb impacte real.
D’altra banda, la iniciativa posa en valor la cuina com un llenguatge de compromís i solidaritat, i vol continuar avançant al costat dels xefs i dels professionals de la gastronomia, sumant sensibilitat i vocació social.
