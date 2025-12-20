Centres d'atenció primària gironins es queden sense disponibilitat per vacunar contra la grip en plena epidèmia
L'accessibilitat a les agendes a través de La Meva Salut varia depenent del municipi i el barri
Diversos centres d’atenció primària (CAP) de les comarques gironines no ofereixen cites disponibles per a la vacunació contra la grip en ple augment dels contagis. De fet, des de fa uns dies, usuaris que es connecten a l'aplicació de "La Meva Salut" per demanar hora per vacunar-se contra la grip i/o la covid-19 es troben que no hi ha cites disponibles. A l'hora de triar dia i hora en centres com el de Montilivi de Girona o el de Llançà apareix el següent missatge: "En aquest moment no hi ha disponibilitat a l'agenda. Posa't en contacte amb el teu CAP". L'aplicació de "La Meva Salut" és la principal via de contacte amb el sistema sanitari i, de fet, és la via preferent per part del Departament a través de la qual la població pot demanar cita per visitar-se amb el metge o per altres motius.
Aquesta situació es va començar a manifestar la setmana passada, quan usuaris van expressar malestar a aquest diari pel fet de no trobar hores per vacunar-se a centres de localitats com Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera, que no oferien disponibilitat fins al mes de gener. En altres centres com el CAP Santa Clara de Girona, aquesta setmana només hi havia tres franges horàries disponibles en un mateix dia, mentre que la resta de dies d'aquest mes no mostraven cap opció.
La problemàtica amb l'agenda, però, no és homogènia a tot el territori. A Sant Feliu de Guíxols, per exemple, sí que hi ha hores disponibles tant per a la setmana vinent com per a l’altra, de moment.
"Atenció espontània"
Des del Departament de Salut expliquen que l’augment de les infeccions respiratòries ha fet que alguns centres prioritzin l’atenció espontània i optin per la vacunació oportunista quan els usuaris ja es troben al CAP. També assenyalen que moltes agendes de vacunació s’obren de manera setmanal, de manera que pot passar que una setmana estiguin plenes i la següent tornin a tenir disponibilitat. Segons Salut, dilluns passat a l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva —que inclou Llagostera i Caldes— només hi havia ocupat un 15% de les cites disponibles per a aquesta setmana, que s’han anat omplint progressivament.
Malgrat tot, la dificultat per accedir a la vacunació es manifesta en un moment especialment delicat, tenint en compte que la grip està en plena epidèmia. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de casos registrats aquesta tardor és el més alt com a mínim des de fa cinc anys, amb una incidència especialment elevada entre la població més jove.
La setmana passada, la taxa de casos per cada 100.000 habitants va superar el nivell «molt elevat» i va arribar a registrar 365 casos per cada 100.000 habitants. L’increment és especialment destacat entre els més joves: els infants de 0 a 4 anys i els de 5 a 14 anys presenten taxes de 858 i 652 casos per 100.000 habitants, respectivament, molt per sobre de la mitjana total.
Cal recordar que entre l’1 i el 5 de desembre es permetia la vacunació sense cita prèvia, una opció que ara ja no està disponible. Des de l'1 de desembre l'opció de vacunar-se està oberta a tothom, més enllà dels col·lectius de risc ja estipulats.
