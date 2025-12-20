Detingut un jove de 27 anys per cremar cinc contenidors de nit a Olot
Dues dotacions han apagat els incendis que han passat en una mica més d'una hora
Núria León / ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un home de 27 anys com a presumpte autor de la crema de cinc contenidors a Olot. Els fets han tingut lloc cap a quarts de dotze de la nit, en el marc d'un dispositiu policial amb agents de paisà, que també ha comptat amb col·laboració ciutadana. El primer avís ha arribat a les 22.34h al c/Francesc Ben Tallat per dos contenidors de plàstic i rebuig. El segon, per un parell més al c/Remençes a les 23.22h. L'últim, que ha cremat un contenidor de rebuig, ha estat a les 23.45h.Els focs han tingut lloc amb una mica més d'una hora de diferència i hi han intervingut fins a dues dotacions dels Bombers.
A l'arrestat se li imputen de moment els cinc incendis de contenidors d'aquesta nit, però la policia manté oberta la investigació per determinar si també és el responsable d'altres episodis similars de la ciutat. Per exemple, dissabte passat, van cremar fins a 13 contenidors en una mateixa nit. L'home, que té 27 anys, està acusat d'un delicte contra el patrimoni. Els investigadors treballen per esclarir quina hauria estat la motivació dels fets.
El detingut passarà en les pròximes hores a disposició judicial.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga