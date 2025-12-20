Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut un jove de 27 anys per cremar cinc contenidors de nit a Olot

Dues dotacions han apagat els incendis que han passat en una mica més d'una hora

Contenidors cremant la nit de divendres passat a Olot / Info Garrotxa

Núria León / ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un home de 27 anys com a presumpte autor de la crema de cinc contenidors a Olot. Els fets han tingut lloc cap a quarts de dotze de la nit, en el marc d'un dispositiu policial amb agents de paisà, que també ha comptat amb col·laboració ciutadana. El primer avís ha arribat a les 22.34h al c/Francesc Ben Tallat per dos contenidors de plàstic i rebuig. El segon, per un parell més al c/Remençes a les 23.22h. L'últim, que ha cremat un contenidor de rebuig, ha estat a les 23.45h.Els focs han tingut lloc amb una mica més d'una hora de diferència i hi han intervingut fins a dues dotacions dels Bombers.

A l'arrestat se li imputen de moment els cinc incendis de contenidors d'aquesta nit, però la policia manté oberta la investigació per determinar si també és el responsable d'altres episodis similars de la ciutat. Per exemple, dissabte passat, van cremar fins a 13 contenidors en una mateixa nit. L'home, que té 27 anys, està acusat d'un delicte contra el patrimoni. Els investigadors treballen per esclarir quina hauria estat la motivació dels fets.

El detingut passarà en les pròximes hores a disposició judicial.

