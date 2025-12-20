Ridaura torna a tenir centre cívic després de 22 anys tancat
En els últims anys s’han resolt problemes estructurals, de seguretat i d’eficiència energètica i accessibilitat que han permès reobir l’espai
Ridaura
Riudaura torna a tenir centre cívic, després que hagi estat 22 anys tancat per diverses deficiències. Els últims anys s’han fet diverses actuacions a l’edifici, que han executat RCR Arquitectes i l’enginyeria olotina Pla Hurtós, amb l’ajut econòmic de la Diputació de Girona, per resoldre els problemes estructurals, de seguretat, d’eficiència energètica i accessibilitat que havien dut l’Ajuntament tancar-lo, tot just quatre anys després que s’hagués inaugurat.
La inauguració ha tingut lloc aquest migdia i ha aplegat un centenar d’assistents. El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha afirmat que tenien «molt clar que el municipi necessitava un punt de trobada de la gent, un espai que aglutinés les activitats que s’hi organitzessin, de manera que esdevingués l’epicentre de la vida social i cultural del poble». Noguer també va remarcar la voluntat de la Diputació per ajudar els municipis petits per tirar endavant aquest tipus de projectes. La Diputació ha destinat més de 449.500 euros per construir i habilitar aquest equipament.
L’equipament ha de servir de punt de trobada dels veïns de Riudaura, que té 526 habitants disseminats en diferents nuclis. També aglutinarà les activitats socials i culturals que s’organitzin al municipi, de manera que esdevingui l’epicentre de la vida social i cultural del poble. A banda, disposarà d’un espai de cotreball. A l’acte també hi van assistir l’alcaldessa del municipi, Anna Vegas, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Pere Parramon, i l’arquitecte Rafael Aranda.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga