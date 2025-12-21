Seqüeles de la pandèmia en la salut mental juvenil: es duplica la demanda psicològica
Girona registra gairebé 1.600 professionals col·legiats i enguany s’ha batut el rècord d’altes amb un total de 134
Des de la pandèmia de la covid-19, la necessitat d’atenció psicològica infantojuvenil s’ha posat en el punt de mira davant l’alta demanda de suport en salut mental.
Ansietat, estrès i altres problemes emocionals en menors de quinze anys van començar a evidenciar-se després del confinament i, en alguns casos, van derivar a trastorns de salut mental.
Cinc anys després, les seqüeles encara perduren en alguns casos i, si més no, la societat ha posat el focus en la prevenció i la cura de la salut mental; motiu pel qual la demanda d’atenció psicològica s’ha disparat. Segons apunta a aquest diari el president del Col·legi de la Psicologia de Girona, Àngel Guirado, s’han duplicat les demandes psicològiques en menors de quinze anys. «També hi ha més demanda farmacològica i, en general, totes aquestes noves necessitats estan derivant a un problema de salut comunitària». Guirado va fer balanç divendres passat de l’activitat anual del col·legi de Girona, entitat que ha constatat l’augment de la demanda de la població i, com a conseqüència, un augment significatiu en la contractació de psicòlegs i en la creació de nous serveis tant a l’atenció primària com a la comunitat.
Segons dades del Col·legi Oficial de Psicologia, la demanda de professionals ha crescut de manera notable des de la pandèmia. «Actualment tenim 1.588 col·legiats, mentre que fa uns cinc anys n’hi havia entre 1.110 i 1.200». De fet, enguany s’ha batut el rècord d’altes amb un total de 134.
Guirado també destaca l’entrada de 25 precol·legiats, estudiants d’últim any del grau de Psicologia. «Tenim bona vinculació amb la facultat», destaca el president del col·legi.
Col·laboració amb els CAPs
Com a conseqüència de la pandèmia, els psicòlegs han anat guanyant pes en l’àmbit sanitari. El Programa de col·laboració de salut mental a l’atenció primària i comunitària (PSP) va atendre a la demarcació de Girona 17.308 persones durant l’any 2021, un 36% més que l’any 2020.
En aquest sentit, el PSP va incrementar la dotació de professionals un 158%, arribant a 18 psicòlegs clínics. Per complementar aquests serveis, la Regió Sanitària de Girona va incorporar 24 referents de benestar emocional (17 a l’IAS i ICS Girona), que treballen en 30 Equips d’Atenció Primària (EAP).
En la mateixa línia, aquest 2025 l’oferta total de places de l’examen psicòlegs residents (PIR) -títol de professional clínic que permet treballar en hospitals, centres de salut mental i altres serveis públics o privats- va ascendir a 274, de les quals 253 corresponien a titularitat pública i 21 a centres privats.
Tot i l’entrada progressiva de professionals de la psicologia en l’àmbit de la salut, Guirado es mostra taxatiu. «Estem molt per sota de la ràtio de psicòlegs per habitant d’Europa; des del Col·legi estem en una lluita continuada perquè es vagi reconeixent la figura d’aquest professional a favor de les teràpies per tractar la salut mental; en molts casos s’ha vist que la medicació tapa els símptomes i si no es tracta l’arrel del problema no serveix de massa res», conclou.
Augmenta la formació i la vinculació amb el teixit social gironí
El Col·legi Oficial de Psicologia de Girona ha conclòs l’any 2025 amb un balanç destacat en formació, presència social i activitats culturals. Durant l’any s’han organitzat 30 activitats formatives, entre cursos, tallers, taules rodones i conferències, de les quals 24 s’han dut a terme amb un total de 1.800 participants registrats.
Pel que fa a col·laboracions, el col·legi ha signat enguany un conveni amb la Psicoxarxa Solidària per impulsar el programa de suport comunitari en salut mental per a persones vulnerables i amb pocs recursos.
Entre les activitats més destacades d’aquest 2025 hi ha la presentació del Mapa de recursos psicològics, la conferència sobre Intel·ligència Artificial i Psicologia, la presentació del llibre Cuinant les nostres emocions a foc lent amb les autores i el cuiner Joan Roca, i la 70a edició de Temps de Flors Girona. També s’ha celebrat la 36a edició del Concurs Literari de Girona, amb premis a professionals i estudiants de psicologia.
Entre les activitats futures i els objectius per al 2026 destaquen: reforçar la presència en mitjans i en taules de participació, consolidar la Psicoxarxa i els serveis als col·legiats, impulsar grups de treball i jornades especialitzades, i fomentar la col·laboració amb la Universitat de Girona i altres entitats culturals i educatives.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors