Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

LOTERIA DE NADAL

El 23112, un cinquè premi de la Loteria de Nadal, cau a Porqueres

El cinquè premi de la Loteria de Nadal reparteix 6.000 euros per cada dècim i 60.000 euros la sèrie

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025.

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025. / Europa Press

Redacció

Redacció

Madrid / Girona

Un cinquè premi de la Loteria de Nadal, el 23112, s'ha venut, en part, a Porqueres. En concret, ha venut una sèrie sencera d'aquest cinquè premi, és a dir un total de 60.000 euros.

El premi està dotat amb 6.000 euros cada dècim i 60.000 euros cada sèrie.

Aquest cinquè premi s’ha cantat ben d’hora, als voltants de les 10.35 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents