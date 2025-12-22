LOTERIA DE NADAL
El 23112, un cinquè premi de la Loteria de Nadal, cau a Porqueres
El cinquè premi de la Loteria de Nadal reparteix 6.000 euros per cada dècim i 60.000 euros la sèrie
Un cinquè premi de la Loteria de Nadal, el 23112, s'ha venut, en part, a Porqueres. En concret, ha venut una sèrie sencera d'aquest cinquè premi, és a dir un total de 60.000 euros.
El premi està dotat amb 6.000 euros cada dècim i 60.000 euros cada sèrie.
Aquest cinquè premi s’ha cantat ben d’hora, als voltants de les 10.35 h.
