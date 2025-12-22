Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

El 70048, el segon premi de la Loteria de Nadal, cau íntegrament a Madrid

L'administració número 16 situada al carrer Barquillo de la capital ha venut 198 sèries

Un dels clàssics 'bombos' del sorteig de la loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu.

Un dels clàssics 'bombos' del sorteig de la loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Redacció

Redacció

Girona / Madrid

El segon premi de la Loteria de Nadal, el 70048, s'ha venut íntegrament a Madrid. L'administració número 16 situada al carrer Barquillo de la capital ha venut 198 sèries.

El 70048, el segon premi de la loteria de Nadal 2025.

El 70048, el segon premi de la loteria de Nadal 2025. / Redacció

El premi està dotat amb 125.000 euros cada dècim i 1.250.000 euros cada sèrie.

Aquest segon premi s’ha cantat pels volts de les 9.20 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents