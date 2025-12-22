El 70048, el segon premi de la Loteria de Nadal, cau íntegrament a Madrid
L'administració número 16 situada al carrer Barquillo de la capital ha venut 198 sèries
El segon premi de la Loteria de Nadal, el 70048, s'ha venut íntegrament a Madrid. L'administració número 16 situada al carrer Barquillo de la capital ha venut 198 sèries.
El premi està dotat amb 125.000 euros cada dècim i 1.250.000 euros cada sèrie.
Aquest segon premi s’ha cantat pels volts de les 9.20 h.
