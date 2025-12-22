Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

El 78477, un dels quarts premis de la Loteria de Nadal, cau a Olot

L'administració número 1 de la capital garrotxina reparteix un total de 200.000 euros

L'administració número 1 d'Olot ha repartit 200.000 euros del sorteig de la Loteria de Nadal 2025.

L'administració número 1 d'Olot ha repartit 200.000 euros del sorteig de la Loteria de Nadal 2025. / DdG

Redacció

Redacció

Madrid / Girona

Un quart premi de la Loteria de Nadal, el 78477, s'ha venut, en part, a Olot. L'Administración número 1 de la capital garrotxina, ubicada al carrer sant Rafel, ha venut una sèrie del quart premi, és a dir, un total de deu dècims (200.000 euros).

El 78477, un dels quarts premis de la Loteria de Nadal.

El 78477, un dels quarts premis de la Loteria de Nadal. / Redacció

El premi està dotat amb 20.000 euros cada dècim i 200.000 euros cada sèrie.

Aquest quart premi s’ha cantat pels volts de les 9.50 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents