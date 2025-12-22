El 78477, un dels quarts premis de la Loteria de Nadal, cau a Olot
L'administració número 1 de la capital garrotxina reparteix un total de 200.000 euros
Un quart premi de la Loteria de Nadal, el 78477, s'ha venut, en part, a Olot. L'Administración número 1 de la capital garrotxina, ubicada al carrer sant Rafel, ha venut una sèrie del quart premi, és a dir, un total de deu dècims (200.000 euros).
El premi està dotat amb 20.000 euros cada dècim i 200.000 euros cada sèrie.
Aquest quart premi s’ha cantat pels volts de les 9.50 h.
