LOTERIA DE NADAL
El 79432, el primer premi de la Loteria de Nadal, cau a León i Madrid
El primer premi de la Loteria de Nadal reparteix 400.000 euros per cada dècim i 4.000.000 euros la sèrie
El primer premi de la Loteria de Nadal, el 79432, s'ha venut íntegrament entre Lleó i Madrid.
El premi està dotat amb 400.000 euros cada dècim i 4.000.000 euros cada sèrie.
Aquest primer premi s’ha cantat pels volts de les 10.45 h.
