LOTERIA DE NADAL

El 79432, el primer premi de la Loteria de Nadal, cau a León i Madrid

El primer premi de la Loteria de Nadal reparteix 400.000 euros per cada dècim i 4.000.000 euros la sèrie

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025.

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025. / Eduardo Parra

Redacció

Redacció

Madrid / Girona

El primer premi de la Loteria de Nadal, el 79432, s'ha venut íntegrament entre Lleó i Madrid.

El premi està dotat amb 400.000 euros cada dècim i 4.000.000 euros cada sèrie.

Aquest primer premi s’ha cantat pels volts de les 10.45 h.

