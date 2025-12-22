El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
En total, els tres municipis han repartit 900.000 euros
El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, cau, en part, a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses.
Concretament, a Sant Joan de les Abadesses s'ha venut una sèrie (500.000 euros); a Cadaqués, set dècims (350.000 euros) i a Girona, un dècim (50.000 euros).
A Catalunya, també s'han venut un dècim a Barcelona, Vielha, Monistrol de Montserrat i Terrassa. Al conjunt de l'Estat, el tercer premi s'ha repartit principalment a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries. També s'han venut sèries i dècims en molts altres municipis d'arreu de l'Estat.
El premi està dotat amb 50.000 euros cada dècim i 500.000 euros cada sèrie.
Aquest tercer premi s’ha cantat pels volts de les 11.10 hores.
