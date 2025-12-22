Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses

En total, els tres municipis han repartit 900.000 euros

El punt de venda al barri de Fontajau de Girona on s'ha venut part del tercer premi de la Loteria de Nadal 2025.

El punt de venda al barri de Fontajau de Girona on s'ha venut part del tercer premi de la Loteria de Nadal 2025. / Redacció

Redacció

Redacció

Madrid / Girona

El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, cau, en part, a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses.

Concretament, a Sant Joan de les Abadesses s'ha venut una sèrie (500.000 euros); a Cadaqués, set dècims (350.000 euros) i a Girona, un dècim (50.000 euros).

A Catalunya, també s'han venut un dècim a Barcelona, Vielha, Monistrol de Montserrat i Terrassa. Al conjunt de l'Estat, el tercer premi s'ha repartit principalment a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries. També s'han venut sèries i dècims en molts altres municipis d'arreu de l'Estat.

El premi està dotat amb 50.000 euros cada dècim i 500.000 euros cada sèrie.

Aquest tercer premi s’ha cantat pels volts de les 11.10 hores.

