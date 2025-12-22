Caiguda d'un arbre a l'autopista a Sils
Els Bombers han retirat les branques que han caigut al voral de l'autopista
Figueres manté tancats passos inundables davant l'acumulació d'aigua per les pluja
Els Bombers de l'Equip de Prevenció Activa Forestal han actuat a primera hora del matí per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'autopista AP7 a l'altura de Sils. S'ha avisat al Servei Català de Trànsit (SCT), tot i que no ha resultat afectada la via.
L'avís s'ha donat a les 9.03 del matí i els equips de bombers han retirat l'arbre que ha caigut al voral de la carretera.
Segons Bombers, les pluges no han provocat fins al moment incidències a les comarques gironines.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han registrat precipitacions acumulades de 36,4mm a Portbou, 29,1 a Sant Pere Pescador, 23 a Castell d'Aro o 27,6 al pantà de Boadella-Darnius.
Passos tancats a Figueres
A Figueres, davant de les fortes pluges Guàrdia Urbana segueix fent controls dels passos inundables de la ciutat. Per acumulació d’aigua continua tancat el pas de Can Lel (Vilatenim) i es tanca el pas del Rec Susanna (Camí de Les Forques)
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic