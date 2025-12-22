Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

Caiguda d'un arbre a l'autopista a Sils

Els Bombers han retirat les branques que han caigut al voral de l'autopista

Figueres manté tancats passos inundables davant l'acumulació d'aigua per les pluja

Els Bombers retirant l'arbre de la via.

Els Bombers retirant l'arbre de la via. / Bombers

Redacció

Redacció

Sils

Els Bombers de l'Equip de Prevenció Activa Forestal han actuat a primera hora del matí per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'autopista AP7 a l'altura de Sils. S'ha avisat al Servei Català de Trànsit (SCT), tot i que no ha resultat afectada la via.

L'avís s'ha donat a les 9.03 del matí i els equips de bombers han retirat l'arbre que ha caigut al voral de la carretera.

Segons Bombers, les pluges no han provocat fins al moment incidències a les comarques gironines.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han registrat precipitacions acumulades de 36,4mm a Portbou, 29,1 a Sant Pere Pescador, 23 a Castell d'Aro o 27,6 al pantà de Boadella-Darnius.

Passos tancats a Figueres

A Figueres, davant de les fortes pluges Guàrdia Urbana segueix fent controls dels passos inundables de la ciutat. Per acumulació d’aigua continua tancat el pas de Can Lel (Vilatenim) i es tanca el pas del Rec Susanna (Camí de Les Forques)

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents