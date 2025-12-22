En Directe
LOTERIA DE NADAL
Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
Segueix, en viu, el sorteig de la Loteria de Nadal 2025
Segueix, en directe, l'última hora sobre el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 que se celebra aquest dilluns, 22 de desembre, a Madrid.
A més, podràs comprovar si el teu dècim ha estat premiat.
Surt el tercer premi: 90693
El tercer premi, el 90693, cau a les comarques gironines: Cadaqués, Girona i Sant Joan de les Abadesses han venut el 90693. El tercer premi són 500.000 euros la sèrie.
Un altre cinquè: el 77715
Surt un altre cinquè premi: el 77715, amb 60.000 euros la sèrie.
Tres mesos per cobrar els premis
Els premis del sorteig de la Loteria de Nadal es poen cobrar des d'avui fins el 22 de març de 2026, per tant, es tenen 3 mesos per obtenir els premis.
El 79432, la Grossa de Nadal, ha passat de llarg a Catalunya: ha caigut a Lleó i Madrid.
HA SORTIT LA GROSSA!!
Surt la Grossa de Nadal: el 79432
Surt un altre cinquè premi, el 60649
Poc després del primer, ha sortit el segon cinquè del matí: el 60649.
Consulta tots els números premiats aquí.
El 23112, el primer dels cinquens premis
El 23112 és el primer dels cinquens premis del sorteig de Nadal. Cada dècim obté un premi de 6.000 euros.
Part del premi ha caigut a Porqueres.
Protesta al Teatro Real
Un grup d'activistes del col·lectiu Marea Palestina ha corejat "mil milions per Palestina" en el Teatro Real de Madrid, en ple sorteig de Nadal. El col·lectiu volia posar el focus en la proposició de no llei que el grup ha presentat al Congres que preten destinar el benefici generat pel sorteig de la Loteria de Nadal a la població palestina.
El quart premi, exempt de pagar impostos
El quart premi de la Loteria de Nadal està dotat amb 200.000 euros a la sèrie, 20.000 euros al dècim. Com que no se superen els 40.000 euros, el premi per dècim està exempt de pagar impostos. A partir d'aquesta quantitat, s'ha de pagar un 20% a Hisenda.
El 78477, un dels quarts premis de la Loteria de Nadal, cau a Olot
Un quart premi de la Loteria de Nadal, el 78477, s'ha venut, en part, a Olot.
