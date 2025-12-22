Els Mossos que vetllen perquè l'oci nocturn gironí sigui segur i legal
La Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) supervisa més de 60 locals en 9 mesos i detecta irregularitats en el 58%, sobretot documentals
Garantir que l’oci nocturn es desenvolupi dins dels marges legals és una de les funcions menys visibles però més tècniques dels Mossos d’Esquadra. A Girona, la responsabilitat recau en la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), encarregada de supervisar que els locals compleixin la normativa vigent. Aquesta tasca és part d’una unitat que també tracta altres temes, com la compravenda d’objectes de segona mà.
Les inspeccions a l’oci nocturn poden ser d’ofici, a requeriment de l’administració o a petició de particulars i empresaris que detecten situacions de competència deslleial. Un dels primers punts que comproven els policies és que l’activitat desenvolupada coincideixi amb la llicència. «Hi ha locals que són bars o restaurants que fan activitats que no els corresponen. El primer que observes en una inspecció és aquest tipus d’incompliment», explica el sergent responsable de la unitat que prefereix l’anonimat. Aquesta revisió inicial és clau per detectar irregularitats que poden derivar en sancions o mesures immediates.
Les inspeccions inclouen també un control exhaustiu de les condicions de seguretat. Els agents comproven que les sortides d’emergència estiguin lliures d’obstacles i correctament senyalitzades, que els llums d’emergència funcionin i que els equips d’extinció disposin de certificats vigents, entre altres. També verifiquen que els vigilants de seguretat estiguin acreditats i que els controladors d’accés disposin de la formació i habilitació. «Si un controlador no té l’habilitació actualitzada, queda denunciat i se li demana que deixi de fer el servei. Això, de retruc, afecta el local», afegeix el sergent.
L’aforament
L’aforament és un altre dels punts clau. Els agents comparen el nombre de persones presents amb la capacitat màxima autoritzada. Uns controls que realitzen en dues campanyes específiques del cos,. La policia comprova que el límit establert a la llicència municipal es respecti i en situacions especialment greus, com un excés clar d’aforament, «la normativa permet adoptar mesures immediates», destaca. Aquestes poden passar per impedir l’entrada de més persones, ordenar desallotjaments parcials o totals, o precintar temporalment el local. «L’objectiu és eliminar situacions de perill de manera immediata», rebla.
Les inspeccions també protegeixen els drets dels clients, especialment pel que fa al dret d’admissió. El responsable de la Unitat dels Mossos remarca que «aquest ha de ser clar, no discriminatori ni arbitrari, i comunicat prèviament a l’autoritat competent». Els locals han de disposar de rètols informatius i fulls de reclamacions, accessibles encara que l’usuari no hagi pogut entrar al local. El cap de la URPA recorda que la policia verifica tant la versió del client com la del titular de l’establiment en cas de conflicte. Quan les condicions d’accés són massa genèriques -com «correcció en el vestir» -l’administració pot exigir aclariments per evitar vulneracions dels drets. L’URPA treballa en coordinació amb les policies locals. En municipis com Figueres, Girona, Olot, Salt, Castelló d’Empúries i Palafrugell, les policies locals tenen delegades les inspeccions.
Incompliments documentals
Fins al 30 de setembre de 2025, els Mossos havien fet 62 inspeccions -que suposen el mateix nombre d'actes- en locals d’oci nocturn de la província. Entre aquestes, hi ha tres controls d’aforament; sis sobre el dret d’admissió, set controls de presència de menors en locals i han revisat 90 controladors d’accés -amb un incompliment del 13%-. L’incompliment general dels locals d’oci nocturn però, puntualitza, ha baixat del 69% el 2024 al 58% fins al setembre del 2025. El sergent destaca que les irregularitats més habituals detectades tenen a veure, sobretot, amb «mancances en la documentació» i amb locals que duen a terme activitats que «no s’ajusten a la llicència» concedida.
Casos rellevants
Aquest any, els efectius han registrat alguns casos rellevants . A Girona ciutat durant una inspecció van detectar que un local feia una activitat diferent de la que tenia autoritzada amb excés d’aforament. La Unitat va impedir l’accés a més persones i va procedir a un desallotjament parcial, ja que l’aforament real era el triple del permès. Aquesta infracció és molt greu i ha derivat en un procediment sancionador. A la Costa Brava, una inspecció va confirmar que un altre local superava el límit d’aforament sense cap control. La normativa estableix multes segons la gravetat de la infracció. La policia aixeca acta i trasllada la informació a l’administració, que és qui determina la sanció definitiva.
