Societat
Girona registra un rècord de delictes sexuals el 2024
Els cossos policials van registrar 505 denúncies i se'n van resoldre el 84 %
Un total de 481 persones van ser víctimes de delictes contra la llibertat sexual
L'any 2024 va ser un any sense precedents per Girona pel que fa a delictes contra la llibertat sexual. Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior, la província va registrar 505 fets coneguts, superant els 426 de l’any anterior, un increment del 18,5 % que confirma la tendència ascendent dels últims anys. Si es remunta a 2010, quan els casos eren poc més de 200, els delictes gairebé s’han duplicat en menys de quinze anys. Aquesta evolució converteix el 2024 en l’any amb més delictes sexuals registrats a Girona de tota la sèrie històrica.
Aquest increment segueix la línia estatal, on també es va assolir un rècord. Des del 2018, quan es van registrar 13.782 delictes contra la llibertat sexual a tot Espanya, la xifra ha anat augmentant de manera constant fins als 22.846 del 2024, un increment del 66 % en sis anys, malgrat l’excepció del 2020 provocada per les restriccions de mobilitat durant la pandèmia.
A Girona, la gravetat de la situació es fa encara més evident quan es té en compte la taxa per 10.000 habitants que recull l'Informe sobre delictes contra la llibertat sexual, que se situa en 6,2, molt per sobre de la mitjana estatal de 4,7 i només superada en l'àmbit nacional per les Illes Balears (8,1) i les províncies de Navarra (7,8), Lleida 7) i Las Palmas (6,7).
Això situa la província entre les zones amb més incidència relativa, encara que en termes absoluts ocupa la tretzena posició entre les províncies més afectades. Al cim del llistat hi ha les de Barcelona (3.276) i Madrid (3.212).
Durant el 2024, Girona va registrar un total de 505 delictes contra la llibertat sexual. D’aquests, 254 van ser agressions sexuals, mentre que 185 corresponien a violacions, situant aquests dos tipus de delictes com els més freqüents. Pel que fa a la delinqüència relacionada amb menors, es van detectar 19 casos de contacte amb menors de 16 anys a través de les tecnologies, coneguts com a grooming -ciberassetjament pedòfil-, i 18 casos de pornografia infantil. A més, es van registrar 16 casos d’assetjament sexual, 7 d’exhibicionisme, 5 relacionats amb la prostitució i un cas de corrupció de menors.
Alta resolució policial
Malgrat l’elevat nombre de delictes, les dades també evidencien una alta resolució. A Girona, 426 casos van ser aclarits durant l’any, un percentatge del 84 %, lleugerament superior a la mitjana estatal del 83 %. Això indica que, tot i la complexitat i la diversitat dels fets, les forces policials mantenen una alta activitat investigadora, especialment en casos d’agressions sexuals (219) i violacions (158), que continuen sent els més freqüents. Això situa aquesta província com l'onzena amb més aclariment de denúncies de delictes sexuals. Les primeres són novament Madrid (2.668) i Barcelona (2.481).
En l’àmbit de detencions i investigacions, les comarques gironines ocupen la desena posició a Espanya, amb 360 persones implicades. D’aquestes, 199 ho van ser per agressió sexual i 98 per agressió sexual amb penetració, mentre que 14 casos estaven relacionats amb grooming i 22 amb assetjament sexual. També es van registrar 13 detencions per pornografia infantil, 9 per exhibicionisme, 4 per delictes vinculats a la prostitució i 1 per corrupció de menors.
Pel que fa a les víctimes, l'any passat es van registrar 481 persones afectades a Girona. Fins a 247 van denunciar ser-ho d'agressions sexuals i 140 de violacions. Les víctimes de grooming i assetjament sexual van ser 33 i 34 respectivament, mentre que 10 van patir exhibicionisme, vuit víctimes de casos de pornografia infantil, cinc delictes relacionats amb la prostitució i quatre per casos de corrupció de menors.
Els perfils
L'informe del Ministeri de l'Interior mostren que la població femenina continua sent la més afectada pels delictes sexuals, representant gairebé el 86 % de les víctimes a Espanya. Tot i això, els nens també tenen un pes rellevant en determinats delictes, com el grooming, l’exhibicionisme i la corrupció de menors, evidenciant la vulnerabilitat de les franges d’edat més joves. En general, els grups d’edat més exposats són els nens de 0 a 13 anys, els adolescents de 14 a 16 i els joves adults de 18 a 30 anys.
A escala estatal, 14.375 persones van ser detingudes o investigades per delictes sexuals, amb una clara majoria masculina del 93 %. Sis de cada deu detinguts són espanyols, mentre que el 39 % restant són estrangers, principalment d’Amèrica i Àfrica. Pel que fa a la delinqüència col·lectiva, els delictes comesos en grup han disminuït, amb casos amb dos autors més freqüents que aquells amb tres o més responsables.
La ciberdelinqüència sexual continua sent una preocupació destacada, centrada principalment en la pornografia infantil i el grooming. Les víctimes més vulnerables són els nens de 0 a 13 anys, mentre que els responsables són adults d’entre 18 i 64 anys, un fet que subratlla la necessitat de mesures de prevenció i protecció adaptades als més joves, segons l'informe.
