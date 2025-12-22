L'auditoria externa conclou que les instal·lacions de l'IRTa-CReSA són "adequades i segures" per al treball amb la PPA
Ordeig reitera que "no hi ha cap evidència" que apunti al laboratori, però no es descartarà fins als resultats de l'ADN
L'auditoria independent encarregada a experts en bioseguretat ha conclòs que les instal·lacions de l'IRTa-CReSA són "adequades i segures" per al treball amb el virus de la pesta porcina africana (PPA). El conseller d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que la investigació ha "validat" els sistemes de bioseguretat, la gestió interna, la formació del personal, el control d'accessos i la gestió de residus del laboratori. "L'auditoria avala la solidesa tècnica i operativa del centre", ha apuntat el conseller. Ordeig ha refermat que "no hi ha cap evidència" que apunti al laboratori com l'origen del brot i emplaça als resultats de la seqüenciació del virus per "descartar hipòtesis" i determinar-ne l'origen.
