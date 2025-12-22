Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'auditoria externa conclou que les instal·lacions de l'IRTa-CReSA són "adequades i segures" per al treball amb la PPA

Ordeig reitera que "no hi ha cap evidència" que apunti al laboratori, però no es descartarà fins als resultats de l'ADN

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

Marina López / ACN

Juià

L'auditoria independent encarregada a experts en bioseguretat ha conclòs que les instal·lacions de l'IRTa-CReSA són "adequades i segures" per al treball amb el virus de la pesta porcina africana (PPA). El conseller d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que la investigació ha "validat" els sistemes de bioseguretat, la gestió interna, la formació del personal, el control d'accessos i la gestió de residus del laboratori. "L'auditoria avala la solidesa tècnica i operativa del centre", ha apuntat el conseller. Ordeig ha refermat que "no hi ha cap evidència" que apunti al laboratori com l'origen del brot i emplaça als resultats de la seqüenciació del virus per "descartar hipòtesis" i determinar-ne l'origen.

