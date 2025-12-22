Les comarques gironines reben prop de 550.000 euros en ajuts per a zones humides
L’Alt Empordà i el Baix Empordà concentren la major part dels beneficiaris
Les comarques gironines van rebre prop de 550.000 euros en ajuts destinats al manteniment i la millora d’hàbitats en zones humides, en el marc del pagament fet efectiu pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el 19 de desembre. En total, 59 persones beneficiàries de la província s'han beneficiat, amb un impacte sobre 1.974,98 hectàrees de conreu repartides entre l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Gironès.
L’Alt Empordà concentra el gruix principal dels ajuts concedits a Girona. En aquesta comarca, el departament ha abonat 337.987,88 euros a 40 beneficiaris, que gestionen 1.058,89 hectàrees incloses dins aquest programa agroambiental. El Baix Empordà és la segona comarca gironina amb més pes, amb 210.539,83 euros repartits entre 18 explotacions agràries, que sumen 911,40 hectàrees. Al Gironès, els ajuts arriben a 1.158,43 euros, amb un únic beneficiari i 4,69 hectàrees afectades. Aquestes ajudes formen part del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) per al període 2023-2027 i compten amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu del programa és fomentar pràctiques agràries amb un alt grau de sostenibilitat en zones humides d’interès ambiental, contribuint al manteniment de la biodiversitat i a la conservació d’aquests espais.
Limitacions específiques
El departament subratlla que aquests sistemes agraris sovint es troben en espais naturals protegits, fet que comporta limitacions específiques en la seva gestió. Alhora, però, produeixen una gran quantitat de béns i serveis indirectes i tenen un paper rellevant en la preservació del medi natural. En aquest sentit, els ajuts busquen compensar les dificultats associades a l’activitat agrària en aquests entorns i garantir-ne la continuïtat.
Entre els principals hàbitats beneficiaris hi ha els arrossars, que tenen una importància ambiental destacada. A causa del seu procés productiu, actuen com a aiguamolls temporals i allotgen una gran diversitat d’organismes, com algues, crustacis i insectes, que serveixen d’aliment per a l’avifauna i faciliten la nidificació. A més, aquests espais també acullen amfibis i peixos i contribueixen al control i la reducció de la salinitat del sòl.
