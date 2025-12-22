Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

LOTERIA DE NADAL

Loteria de Nadal 2025 | Aquests són els números premiats

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria de Nadal

Dècims de la loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu.

Dècims de la loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Redacció

Madrid / Girona

Aquest dilluns 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 a Madrid. El 'gordo' reparteix 4.000.000 d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 euros per dècim, 50.000 euros per dècim el tercer, el quart 20.000 euros per dècim i el cinquè, 6.000 euros per dècim.

A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.

Primer premi

Segon premi

Tercer premi

  • XXXXX

Quart premi

Cinquè premi

  • 23112
  • 60649
  • 77715
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX

