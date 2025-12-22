LOTERIA DE NADAL
Loteria de Nadal 2025 | Aquests són els números premiats
Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria de Nadal
Aquest dilluns 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 a Madrid. El 'gordo' reparteix 4.000.000 d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 euros per dècim, 50.000 euros per dècim el tercer, el quart 20.000 euros per dècim i el cinquè, 6.000 euros per dècim.
A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.
Primer premi
Segon premi
Tercer premi
- XXXXX
Quart premi
- 78477
- XXXXX
Cinquè premi
- 23112
- 60649
- 77715
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
