Més d’1,5 milions d’euros en ajuts agraris per a zones de muntanya a Girona

El Ripollès concentra més de dos terços de l’import i de les hectàrees subvencionades

Bestiar pasturant en una zona de muntanya, un dels àmbits beneficiaris dels ajuts agraris. / Generalitat de Catalunya

Tony Di Marino

Girona

Les comarques gironines reben més d’1,5 milions d’euros en ajuts agraris destinats a compensar les dificultats de producció que afronten els agricultors que treballen en zones de muntanya o en àrees amb condicions naturals més adverses. El pagament, corresponent a la campanya 2025, l’ha fet efectiu el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i beneficia 323 agricultors de la demarcació, amb un impacte sobre 32.185,66 hectàrees de conreu repartides en set comarques.

El Ripollès concentra clarament el gruix d’aquests ajuts a Girona. Aquesta comarca acumula 1.029.592,32 euros, més de dos terços de l’import total abonat a la demarcació, així com 22.137,01 hectàrees de superfície subvencionada. En total, 153 agricultors del Ripollès s’han beneficiat d’aquesta línia, adreçada principalment a municipis de muntanya, on el relleu, el clima i les característiques del terreny fan que l’activitat agrària sigui més costosa i menys rendible que en zones planes. La Garrotxa és la segona comarca gironina amb més pes en el repartiment, amb 359.211,96 euros concedits a 101 beneficiaris i una superfície total de 6.964,39 hectàrees. A continuació se situa l’Alt Empordà, amb 53.327,54 euros repartits entre 27 agricultors i 1.026,31 hectàrees incloses dins el programa.

A la Selva, els ajuts sumen 38.923,85 euros, amb 21 beneficiaris i 743,86 hectàrees afectades, mentre que al Pla de l’Estany l’import arriba als 31.087,78 euros, amb 9 agricultors i 836,82 hectàrees. Al Baix Empordà, el pagament és de 13.741,67 euros, amb 9 beneficiaris i 360,04 hectàrees, i al Gironès s’han abonat 7.763,70 euros a 3 agricultors, amb 117,23 hectàrees.

Les condicions naturals generen sobrecostos

Aquesta línia d’ajuts té com a finalitat garantir que l’activitat agrària es pugui mantenir en zones on les condicions naturals generen sobrecostos i pèrdues de renda per als agricultors. Els pagaments compensen aquestes dificultats i busquen evitar l’abandonament de terres, afavorir la continuïtat de l’activitat agrària i mantenir una comunitat rural viable. Segons estableix la normativa que regula la DUN 2025, els ajuts s’adrecen als agricultors que es comprometen a continuar treballant les terres en municipis qualificats de muntanya o amb altres limitacions específiques, contribuint així al manteniment del paisatge agrari i dels sistemes de producció sostenibles.

