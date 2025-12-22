El pla de bioseguretat contra la PPA inclou el monitoratge "continuat" de les explotacions i del transport animal
Ordeig afirma que la bateria de dotze mesures pactada amb el sector és "cabdal" per garantir "tota la cadena de valor"
El pla de bioseguretat contra la pesta porcina africana (PPA) inclou dotze línies de treball per "enfortir els protocols" i garantir la seguretat a "tota la cadena de valor". Segons ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, entre les mesures pactades amb el sector hi ha el monitoratge "continuat" i l'anàlisi del risc "explotació per explotació" i el reforç de la bioseguretat en el transport d'animals vius. També han acordat crear una taula de coordinació entre administracions que implica diferents departaments i la revisió "anual" de l'enquesta i acta de bioseguretat com a "eina de millora". Ordeig ha afirmat que la bateria de mesures és "cabdal" per garantir la seguretat a totes les "baules" del sector porcí.
El conseller ha presentat aquest dilluns el Pla de Bioseguretat 360º, fruit del treball conjunt entre la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, les organitzacions agràries i les empreses del sector porcí. Es tracta d'una estratègia que, segons Ordeig, suposa un "canvi de paradigma" perquè la bioseguretat deixa de ser un requisit puntual i es converteix en un element "estructural i permanent" de les explotacions.
"La bioseguretat és una qüestió estratègica de país. Protegeix els animals, les persones, el medi ambient i el futur del sector. Amb aquest pla ens anticipem als riscos i reforcem un sector clau per a Catalunya", ha remarcat el conseller.
El pla inclou dotze línies de treball per respondre a l'augment de la pressió sanitària, el canvi climàtic i la globalització com a factors de risc per al sector. El conseller ha precisat que la bateria de mesures inclou l'anàlisi del risc "explotació per explotació" tenint en compte factors com si estan a prop de grans vies de comunicació o quina mortalitat registra. També aposten per fer treballar colze a colze amb els transportistes per establir millores en la desinfecció dels vehicles de transport d'animals vius.
Ordeig ha anunciat la creació d'una comissió tècnica i operativa amb el sector per fer seguiment de les mesures i avaluar-les. La primera reunió serà al gener. El 'Pla de bioseguretat 360' també preveu una taula de coordinació entre administracions –incloent-hi ajuntaments i diferents Departaments– per resoldre possibles qüestions que abastin més d'un àmbit de gestió i definir un responsable de bioseguretat a cada servei territorial.
Una altra línia de treball és la revisió de l'enquesta i acta de bioseguretat que es fa anualment, lligat també a un increment del control en els autoconsums. "Tenim granges que poden estar blindades, però si tenim altres espais on hi ha pocs animals amb altres condicions per fer autoconsum, aquí també es poden generar alguns problemes", ha dit.
Finalment, el pla també inclou impulsar la participació activa de les empreses integradores com a "part essencial" en el "procés de blindatge i de millora de la seguretat"; revisar les "bones pràctiques internacionals" en bioseguretat d'altres països per detectar novetats o mesures que es puguin aplicar a Catalunya; desplegar un programa de formació continuada i reforçar la col·laboració públicoprivada a tota la cadena, des de la granja fins al punt de venda.
Catalunya concentra prop del 40% de la producció porcina de l'Estat, amb més de 5.800 explotacions i un cens superior als 7,9 milions d'animals. Per això, segons el Departament, un sistema de bioseguretat robust és imprescindible per reduir el risc d'entrada i difusió de malalties, limitar l'ús d'antibiòtics, combatre la resistència antimicrobiana i garantir l'accés als mercats internacionals.
El brot de pesta porcina es manté amb 27 casos positius confirmats, tots en porcs senglars.
