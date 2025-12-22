Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
De les 14 persones que hi havia, cap ha quedat atrapada, però els Bombers han hagut de traslladar tres ferits lleus a l'Hospital de Cerdanya
La resta han estat evacuats per terra per precaució a causa de les males condicions meteorològiques
Ariadna Gombau
Un grup de 14 persones format per adolescents i monitors s'ha vist sorprès per una allau a Meranges, prop de l'estany de Malniu, mentre es dirigien al refugi d'Engorgs. Tot i que cap dels excursionistes ha quedat atrapat, tres han patit afectacions lleus i efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), acompanyats de personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els han extret de la zona amb l'helicòpter i els han traslladat fins a l'Hospital de Cerdanya. Posteriorment, dotacions terrestres del cos han evacuat la resta d'integrants del grup per precaució.
L'avís s'ha rebut cap a 2/4 de dues del migdia. A més de l'helicòpter medicalitzat, fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre vehicles lleugers dels Bombers, que s’han encarregat de dur la resta de persones fins al parc de bombers per motius de seguretat a causa de les males condicions meteorològiques.
