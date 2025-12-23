Els casos de grip segueixen sense tocar sostre a Girona
Salut demana "no abaixar la guàrdia" durant les festes de Nadal i recomana l'ús de la mascareta en cas de símptomes
Els casos de grip continuen augmentant a la Regió Sanitària de Girona, que encara no ha assolit el pic d'aquesta temporada de tardor-hivern, mentre que al conjunt de Catalunya la incidència ha començat a baixar lleugerament, tot i mantenir-se en un nivell epidèmic molt alt.
Segons les darreres dades de vigilància epidemiològica corresponents a la setmana passada, la taxa global de grip a Girona s’ha situat en 399 casos per cada 100.000 habitants, per sobre dels 366 registrats la setmana anterior. Aquesta evolució confirma que el territori continua immers en una fase d’ascens, després de diverses setmanes d’increments consecutius, i es manté en nivell molt alt de transmissió. Malgrat tot, el creixement ha sigut molt menys accentuat que la setmana anterior, fet que denota una frenada en els contagis.
En canvi, al conjunt de Catalunya la incidència ha començat a moderar-se. Aquesta setmana passada la taxa global s'ha situat en 373 casos per cada 100.000 habitants, lleugerament per sota dels 407 de la setmana anterior, fet que indica l’inici d’un descens, tot i que la circulació del virus continua sent molt elevada.
L’anàlisi per franges d’edat mostra que la grip afecta especialment la població infantil tant a Girona com a Catalunya, però amb una incidència més elevada a les comarques gironines. A Girona, els infants de 0 a 4 anys presenten una taxa de 1.169 casos per cada 100.000 habitants, clarament superior a la mitjana catalana (992). També el grup de 5 a 14 anys registra una incidència més alta a Girona (748) que al conjunt del territori (609).
Entre els adults de 15 a 44 anys, Girona també supera la mitjana catalana, amb 443 casos per cada 100.000 habitants, davant dels 417 a Catalunya, fet que evidencia una transmissió comunitària encara intensa al territori.
Pel que fa a la població de 60 anys o més, la taxa a Girona se situa en 183 casos per cada 100.000 habitants, per sota de la catalana (212), tot i que les autoritats sanitàries recorden que aquest col·lectiu és el més vulnerable a les complicacions associades a la grip.
La diferència d’evolució entre Girona i Catalunya es deu principalment al fet que l’onada de grip es va avançar abans al conjunt del territori, fet que propicia que el descens dels contagis també s'hagi iniciat abans. En aquest sentit, es preveu que durant els pròxims dies o setmanes la incidència a Girona també pugui començar a baixar, seguint el mateix patró que ja s’observa a la resta de Catalunya.
"Cal no abaixar la guàrdia"
El Departament de Salut veu una bona notícia el descens de la grip, però demana "no abaixar la guàrdia" i apel·la a la responsabilitat durant els pròxims dies, especialment davant de dues setmanes "complicades" per les trobades familiars i socials coincidint amb les vacances de Nadal.
Segons recull ACN, Pilar Otermin, sotsdirectora del Servei Català de la Salut, indica que el descens de les infeccions per la grip a Catalunya també s'ha reflectit en una baixada de l'activitat assistencial als centres sanitaris. Concretament, explica les urgències totals han disminuït un 9% els últims set dies, amb una taxa diària més baixa que l'acumulada dels últims 30 dies. Més en detall, ha dit que les urgències ateses als CUAP han baixat un 19% els últims set dies i les hospitalàries ho han fet un 6,2%. Les trucades al 061 han disminuït en 2.000 diàries i se situen en unes 8.000, una mitjana "bastant assumible". En el cas de Girona, els ingressos per infeccions respiratòries encara van anar a l'alça.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, remarca que no es pot excloure un "repunt" en els pròxims dies, quan hi haurà més trobades per les festes de Nadal i el Cap d'Any. Així, matisa que en cas de trobar-se malament no cal fer-se un test, ja que un es pot quedar a casa i prendre antipirètics per passar els dos o tres dies de grip mentre s'hidrata. "Apel·lem a la responsabilitat individual", diu respecte les trobades socials i familiars. "En definitiva, és tenir sentit comú", afegeix Otermin.
Ús de la mascareta
D'altra banda, també ha fet valdre la mesura que es va adoptar per fer obligatòria la mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris i afirma que això també podria haver contribuït a dominar la corba de contagis en els darrers dies. Amb les dades epidemiològiques sobre la taula i a les portes del Nadal, indica, Salut considera oportú prorrogar 15 dies més la mesura a partir d'aquest dimecres, quan es preveu que es publiqui al DOGC. "Tot i la baixada és necessari allargar la mesura", ha conclòs.
Més enllà d'aquesta mesura obligatòria, el secretari de Salut Pública ha incidit que la recomanació continua sent l'ús mascareta en cas de símptomes per "apaivagar la transmissibilitat" i no infectar altres persones del voltant, per exemple si s'agafa el transport públic o es va a un centre comercial. En qualsevol cas, ha volgut aclarir que la recomanació és en cas que hi hagi símptomes.
