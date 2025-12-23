La grossa torna a passar de llarg a la província de Girona
Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués, Girona, Olot i Porqueres són els municipis que concentren els pocs premis del sorteig de Nadal a les comarques gironines
La grossa de la Loteria de Nadal va tornar a passar de llarg de la província de Girona. El primer premi del sorteig extraordinari del 22 de desembre, el 79.432, no va deixar cap pessic important a les comarques gironines, que es van haver de conformar amb algunes engrunes en forma de dècims del tercer, un quart i un cinquè premi. En conjunt, el sorteig va deixar poc més d’un milió d’euros a Girona.
La grossa va recaure principalment a la província de Lleó i a Madrid. En concret, es van repartir 117 sèries a La Bañeza, 50 a Villablino, 16 a Madrid i 15 a La Pola de Gordón, concentrant la pràctica totalitat dels 4.000 milions d’euros del primer premi. Un any més, Girona va quedar fora del gran repartiment del sorteig més important de l’any.
Tot i això, les comarques gironines van esgarrapar una part menor del sorteig gràcies a diversos premis de menor quantia. El municipi més premiat va ser Sant Joan de les Abadesses, on es va vendre una sèrie sencera del tercer premi, el 90.693, valorada en 500.000 euros. Aquest mateix número també va deixar diners a Cadaqués, amb set dècims premiats que van sumar 350.000 euros, i a Girona ciutat, amb un dècim, premiat amb 50.000 euros. En tots tres casos, els premis corresponen al mateix tercer premi, que va ser el que va deixar una quantitat més elevada a la demarcació. El repartiment va ser, però, molt fragmentat, amb premis repartits entre diferents municipis i sense cap concentració destacada de dècims en un sol punt.
El quart premi 78.477 també va deixar una quantitat destacable a la demarcació. En aquest cas, va ser a Olot, on l’administració número 1, coneguda com el Fesol de la Sort, va vendre una sèrie sencera, és a dir, deu dècims, amb un premi total de 200.000 euros. El número va ser cantat a les 9.53 hores, moment en què es va confirmar que la capital garrotxina va tornar a aparèixer entre els municipis gironins premiats del sorteig de Nadal.
Tot i la satisfacció per haver repartit el premi, cap dels afortunats no va passar encara per l’administració durant el matí. L’administrador, Alfredo Alfaro, va explicar que és habitual que els premiats triguin unes hores, o fins i tot dies, a aparèixer. «Segurament estaven treballant o encara no sabien que els havia tocat», va apuntar. Alfaro va celebrar el premi com un èxit per a l’establiment: «Per a una administració, donar un premi per Nadal és com guanyar la grossa».
No va ser la primera vegada que el Fesol de la Sort va repartir premis importants en aquest sorteig. El 2018 va vendre part del primer premi i el 2022 va repartir part del segon, de manera que amb aquest quart premi va sumar la tercera vegada en set anys que l’administració olotina va deixar diners rellevants per Nadal. Durant el matí, el degoteig de clients va ser constant, molts d’ells preguntant si «havia tornat a tocar». Alguns es van quedar amb la mel als llavis en comprovar que el número premiat acabava en 77, però no era exactament el 78.477.
L’ambient festiu també va tenir una conseqüència habitual quan toca un premi: l’increment de vendes per al sorteig de Reis. «Quan toca, la gent s’anima», va explicar Alfaro, que va insistir que la seva feina és repartir sort, no necessàriament guanyar-la. «Fins ara he tingut sort per donar, però no per rebre’n», va bromejar abans de destapar una ampolla de cava i penjar el número premiat a la façana.
El cinquè premi també va deixar diners a les comarques gironines. A Porqueres, l’administració número 1, el Gall de la Sort, va repartir 60.000 euros del número 23.112, després de vendre deu dècims per finestreta. Cada dècim, premiat amb 6.000 euros, va ser adquirit al preu habitual de 20 euros.
«Un plus»
La propietària de l’establiment, Anna Ballester, va explicar que l’alegria és especial quan els premis arriben per Nadal. «Sempre ens agrada repartir premis, però fer-ho per Nadal té un plus», va afirmar. Aquest cinquè premi va arribar poques setmanes després que el Gall de la Sort va repartir més de 2,1 milions d’euros a la Bonoloto, i es va sumar a altres premis recents, com la venda de dècims del cinquè premi de Nadal fa dos anys o del primer premi de la Loteria del Nen a principis del 2024.
A escala catalana, la rifa de Nadal va deixar més de 12,5 milions d’euros repartits en diversos municipis del territori. El municipi més premiat va ser Sant Boi de Llobregat, on es van repartir 7,5 milions d’euros corresponents al tercer premi i 200.000 euros d’un quart, fet que el va situar com el principal receptor dels diners del sorteig a Catalunya. Altres municipis també van rebre quantitats destacades, especialment vinculades als premis principals, com el Prat de Llobregat, Badalona, Arenys de Mar, Sort o Barcelona, que van concentrar bona part del repartiment dels tercers, quarts i cinquens premis del sorteig extraordinari de Nadal.
L’any passat, la rifa de Nadal del 22 de desembre va deixar 31,2 milions d’euros dels principals premis a Catalunya, tot i que la Grossa també va passar de llarg. El municipi més premiat va ser la Pobla de Segur, on es van repartir 20 sèries del tercer premi, és a dir, 10 milions d’euros. El mateix número va deixar 2,2 milions a la Garriga i 500.000 euros tant a Mollerussa com a Cornellà de Llobregat.
46 euros en dècims
Aquest any, la despesa mitjana per persona a la província va ser de 46 euros en dècims, una xifra que situa Girona entre els territoris amb menor inversió en el sorteig extraordinari de Nadal. Històricament, Girona ha estat un territori poc afortunat en aquesta rifa, tot i que el primer premi ha visitat terres gironines en vuit ocasions, amb repartiments que han arribat a municipis com Girona, Figueres, Olot, Blanes, Ripoll, Salt o Sant Joan les Fonts, sempre amb premis de quantia limitada i sense grans concentracions de sèries. El sorteig d’enguany no va fer sinó confirmar aquesta constant, amb una presència fragmentada dels premis i un resultat final que va tornar a deixar clar que, quan la grossa reparteix fortunes, Girona acostuma a quedar fora del gruix de la festa.
