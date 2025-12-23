La IA obre la porta a predir el sucre en diabètics després de fer exercici
Girona acull un estudi pioner per anticipar els nivells de glucosa
Girona va acollir el mes passat una prova ciclista singular que marca l’inici d’un estudi pioner a escala global. La recerca analitzarà com evoluciona el sucre en sang en persones amb diabetis tipus 1 quan fan exercici intens i prolongat, amb l’objectiu final de desenvolupar algoritmes de predicció guiats per intel·ligència artificial (IA).
L’estudi respon a una necessitat clínica coneguda: l’exercici pot provocar hipoglucèmies i hiperglucèmies tant durant l’activitat com hores després, un problema freqüent que genera incertesa i pot tenir repercussions importants en la salut de les persones amb diabetis. Entendre amb detall aquesta evolució és clau per dissenyar estratègies més segures i personalitzades, segons apunten els organitzadors de l'estudi.
Iniciativa impulsada al Trueta i la UdG
El projecte està impulsat per la Càtedra UdG–Dexcom i el grup de recerca MICELab de la Universitat de Girona (UdG), amb el suport d’EUSES i de l’Hospital Dr. Josep Trueta. El Dr. Josep Vehi, catedràtic de la UdG i director de la Càtedra, subratlla que “conèixer i predir la resposta del sucre durant l’exercici intens continua sent un repte per a pacients, famílies i professionals”, i destaca que la IA pot convertir-se en “una eina molt potent per a la presa de decisions personalitzades”.
La IA pot esdevenir una eina molt potent per donar respostes personalitzades
L’assaig té tres objectius principals: analitzar respostes glucèmiques, fisiològiques i moleculars; recollir dades de sucre, insulina, freqüència cardíaca i potència; i desenvolupar models d’IA capaços de predir l’evolució del sucre en situacions reals d’exercici.
Èxit en la primera fase: una ruta ciclista a Girona
La primera fase del projecte es va materialitzar el mes passat amb una ruta ciclista de gravel a Girona. Hi van participar 30 persones —21 amb diabetis i 9 del grup de control— equipades amb monitors continus de glucosa Dexcom G7, potenciómetres, bandes de freqüència cardíaca i dispositius GPS.
El dispositiu logístic i científic va ser equiparable al d’una petita prova ciclista, però orientat exclusivament a la recerca clínica. Metges del Trueta van validar i supervisar els participants, mentre que EUSES-UdG i el Departament d’Infermeria de la UdG van donar suport en l’extracció i anàlisi de dades.
També es van recollir mostres de saliva, sang i orina per detectar canvis moleculars.
El ciclisme s'ha escollit per la seva capacitat de proporcionar dades molt precises sobre la intensitat de l’esforç. “Combina un esport molt popular entre les persones amb diabetis tipus 1 amb la possibilitat d’obtenir mesures objectives i contínues”, destaca el professor Aleix Beneyto, coordinador de l’estudi.
Ordenar dades i entrenar la IA
Amb la prova de camp ja realitzada, el projecte entra ara en fases de tractament i sincronització de dades. A partir d’aquí s’iniciarà l’avaluació formal per desenvolupar i validar models d’IA. El grup preveu difondre els resultats en publicacions científiques, congressos i també retornar-los a les persones participants i a associacions de pacients.
El Dr. Vehi remarca que el projecte cobreix un dèficit de coneixement: els estudis existents sobre exercici i diabetis sovint són curts i es fan en entorns molt controlats, lluny de les condicions reals. “Conèixer amb precisió com canvia la glucèmia durant i després de l’exercici és essencial per poder dissenyar pautes més segures”, afirma.
La Càtedra UdG–Dexcom és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Girona i l’empresa Dexcom, orientada a aplicar la IA en l’àmbit de la salut, especialment en la diabetis. Forma part de la Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i té per objectiu impulsar recerca, formació i innovació en tecnologies digitals aplicades a la salut.
