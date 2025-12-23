El Ripollès Existeix denuncia que l’Ajuntament de Ripoll no els cedeix espai per una mostra
La plataforma ripollesa ha acabat celebrant el quart de segle de Nadales reivindicatives en un aparador privat
La plataforma El Ripollès Existeix ha exposat la mostra de vint-i-cinc Nadales o postals reivindicatives a l’aparador d’una botiga tancada del carrer Sant Pere, després d’aconseguir-ne el permís del seu propietari. La intenció inicial era fer-ho a l’espai de La Lira, on periòdicament es munten exposicions, però després de demanar-ho a l’Ajuntament de Ripoll al novembre, van trobar-se amb el "no" com a resposta. Un dels impulsors originals i membres més significats d’El Ripollès Existeix, l’històric exalcalde i diputat català pel PSC, Pere Jordi Piella, explica que “ens van dir que no podien cedir-nos La Lira perquè no tenim NIF”. Per això posteriorment van adreçar-se a la Qperativa per sol·licitar-ho a través d’ells, però també van topar amb la negativa municipal. La Nadala d’aquest any, obra del dibuixant torellonenc Lluís Capdevila denuncia precisament la discriminació, amb un recull d’altres Nadales i un gall que explicita que “l’Ajuntament de Ripoll no dona permís” per l’exposició que tenien prevista.
Pere Jordi Piella creu que tot plegat és degut al fet que “no estem ben vistos per l’equip de govern” que actualment està format en solitari per Aliança Catalana, ja que “hi ha gent que ha fet servir espais públics sense necessitat de tenir NIF”. El Ripollès Existeix hauria acceptat fer la mostra en qualsevol altre lloc públic que no fos La Lira, però davant de la impossibilitat i després de descartar anar-la a fer a Campdevànol o Sant Joan de les Abadesses, van optar per buscar el recurs d’un propietari privat que els cedís un aparador. No vam voler deixar de fer-ho a Ripoll, com a forma de “desobediència cívica”, diu Piella. L’exalcalde, que està en altres entitats que també combaten el tarannà de l’actual batllessa Sílvia Orriols al capdavant de l’Ajuntament, creu que una de les causes d’aquesta negativa pot ser “el contingut de la Nadala de l’any passat”. En aquell cas s’hi veia a una dona gran amb cadira de rodes que aixecava un cartell amb la llegenda “Migrants Fora!” i que paradoxalment era conduïda per una dona amb hijab o vel islàmic al cap.
Ja a inicis de març, una altra exposició ja va ser motiu de polèmica després que el govern de Sílvia Orriols la censurés. S’havia muntat a la Lira, sota el nom d’Arrels Tangibles: Relats d’Identitat, i havia estat realitzada per alumnes de segon d’ESO de l’Institut Abat Oliba de Ripoll. Aleshores va retirar-se abans de la inauguració, perquè alguna de les alumnes feia apologia del hijab o bé hi apareixia la seva imatge portant-lo. Prèviament, treballadors municipals van empaperar els vidres de La Lira perquè no es pogués veure. Els mateixos alumnes i personal de l’Institut de Ripoll van traslladar-la en una cadena humana fins a un altre establiment privat, a la plaça Cívica del municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora