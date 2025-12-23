Un segle o més: 98 botigues històriques a Girona
La Generalitat impulsa un mapa per localitzar i explicar el patrimoni comercial del territori
Les comarques gironines compten amb 98 establiments comercials amb més de cent anys d’activitat, segons recull el nou Mapa d’Establiments Comercials Centenaris que ha posat en marxa la Generalitat a través del departament d’Empresa i Treball i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). La iniciativa es presenta com una eina digital adreçada a la ciutadania per localitzar aquests negocis i conèixer-ne la trajectòria, amb l’objectiu de «preservar i difondre el patrimoni comercial del país».
El mapa identifica més de 600 establiments centenaris a tot Catalunya i ofereix una radiografia del comerç històric català. Per demarcacions territorials, Barcelona concentra el nombre més elevat de negocis d’aquest tipus, amb 262 establiments, seguida de les comarques gironines, amb 98. A continuació se situen la Catalunya Central, amb 93 establiments; el Penedès, amb 61; les Terres de l’Ebre, amb 37, i les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona, amb 32 establiments cadascuna.
Segons la Generalitat, la iniciativa vol donar visibilitat i reconeixement als comerços amb una trajectòria centenària, alhora que contribueix a preservar un llegat que forma part de la identitat econòmica i social dels municipis. El mapa permet consultar la ubicació dels establiments i accedir a informació sobre la seva història.
La presentació del mapa es va fer a Girona, en el marc d’una visita del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, al restaurant Casa Marieta, un establiment emblemàtic de la ciutat que acumula 133 anys d’activitat.
La posada en marxa d’aquesta eina coincideix amb la campanya de Nadal, un dels períodes de més activitat per al sector comercial. En aquest context, el Govern vol que el mapa esdevingui també «un instrument per fomentar el consum de proximitat i incentivar les visites a aquests establiments històrics, contribuint així a garantir-ne la continuïtat».
Els premis
Paral·lelament, la Generalitat manté els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, amb els quals reconeix anualment els comerços i mercats municipals que han arribat al segle d’història mantenint l’activitat i oferint un servei de qualitat a la ciutadania. Aquests guardons distingeixen negocis que han sabut adaptar-se a les noves necessitats de compra al llarg del temps sense perdre el vincle amb el territori.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté