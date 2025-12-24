Què fer aquests dies de Nadal a les comarques gironines

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quines, pistes de gel, mercats de Nadal, pessebres... la llista d'activitats per Nadal a Girona és llarga

Tota l'agenda de Nadal d'aquest 2025 a Girona.

Tota l'agenda de Nadal d'aquest 2025 a Girona. / DdG

Dimecres 24 de desembre

Tió i altres actes de Nadal

  • Arbúcies - A les 17.30 a la plaça de la Vila, Tió de Nadal i cantada de Nadales.
  • Llançà - A les 16.30 a la plaça Major, catagada del tió.
  • Maçanet de la Selva - A les 11.30 a la pista Jardí, tió de Nadal amb l’espectacle «Xarop de Canya».
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00, a la plaça dels Països Catalans (Sant Dalmai), la plaça de l’Església (Salitja) i la plaça Vella (Vilobí), xocolatada popular. A les 18.30, Tió.
  • Palamós - A les 11.00, a plaça Catalunya, Tió de Nadal amb Fefe i Cia.
  • Platja d'Aro - De 10.00 a 21.00 Gimcana de Nadal pels carrers comercials.
  • Santa Cristina d'Aro - A les 12.00, a la plaça Mossén Baldiri Reixach, tió gegant i activitats de maquillatge infantil de Nadal.

Missa del gall

  • Amer - A les 23.00 al monestir de Santa Maria, missa del Gall. A la sortida, 54a cantada d’havaners sota l’arbre de la plaça.
  • Cadaqués - A les 20.00 a l’església, missa del Gall.
  • Campllong - A les 17.30 a l’església. I a les 18.30, als jardins de l’església, els Pastorets infantils.
  • Figueres - A les 19.00 a l’església de Sant Pere, missa de la vigília de Nadal amb la coral Polifònica de Figueres.
  • Girona - A les 00.00 a la plaça de l’Assumpció, missa del Gall.
  • Lloret de Mar - A les 19.00 a l’església de Sant Romà, missa del gall i cantada de nadales.
  • Sils - A les 19.00 a l’església de Santa Maria.
  • Vidreres - A les 20.00 a l’església de Santa Maria.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00 a les Clarisses, missa del Gall. A les 20.00 a l’església.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 19.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00, a la plaça Major.

Pessebres

  • Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
  • Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
  • Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
  • Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
  • Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
  • Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
  • Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h.
  • Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres.

Dijous 25 de desembre (Nadal)

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bàscara - A les 22.00, al pavelló.
  • Bescanó - A les 19.00, al pavelló d’esports.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Cadaqués - A les 18.00, al Casino.
  • Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló.
  • Cassà de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
  • Celrà - A les 19.00, al pavelló de les piscines.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
  • Les Preses - A les 18.00, allocal social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
  • Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
  • Palamós - A les 18.00, a la nau dels 50 metres.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Riudellots de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
  • Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Dalmai - A les 18.00, al pavelló.
  • Sant Joan de les Abadesses - A les 22.00, al pavelló.
  • Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
  • Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
  • Vilablareixv - A les 18.00, a can Gruart.
  • Viladamat - A les 18.00, al local social.

Pistes de gel

  • Platja d'Aro - De 16.00 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.

Pessebres

  • Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
  • Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
  • Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
  • Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
  • Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
  • Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
  • Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h. Fins al 2 de febrer.
  • Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres fet amb suro, pedres i altres materials.

Pastorets

  • Girona - De les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.

Divendres 26 de desembre (Sant Esteve)

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bescanó - A les 18.00, al pavelló d’esports.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló.
  • Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
  • Celrà - A les 21.00, al pavelló de la fàbrica.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
  • Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
  • Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Antoni de Calonge - A les 18.00, al palau firal, quina a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
  • Santa Cristina d'Aro - A les 17.30, al pavelló, quina de la colla Els Merlots.
  • Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
  • Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
  • Tossa de Mar - A les 17.30, a l’envelat de la platja Gran.
  • Vilablareix - A les 18.00, a can Gruart.
  • Viladamat - A les 18.00, al local social.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Figueres - A les 18.00 al Teatre Municipal El Jardí, representació de El primer Nadal dels pastors, de mossèn Rossend Fortunet.
  • Girona - A les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 19.00 al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 19.00 a l’Orfeó, Pastorets d’Olot amb música en directe.
  • Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
  • Roses - A les 18.30 al Teatre, representació d’Els Pastorets a càrrec del grup de tatre de Roses.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.

Dissabte 27 de desembre

Quines

  • Bàscara - A les 18.00, al pavelló.
  • Begur - A les 18.00, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, quina musical.
  • Cassà de la Selva - A les 18.00, a la sala Galà, quina poètica. A les 21.00, al pavelló polivalent, quina nocturna de la UD Cassà.
  • Figueres - A les 12.00, al Museu del Joguet, quina del museu.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia. A les 17.00, al centre cívic Sant Narcís, quina del jovent de Sant NArcís.
  • Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 16.00, al Casal de la Gent Gran.
  • Palafrugell - A les 22.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras, quina musical.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 17.00, a local social, quina del Casal de la Gent Gran. A les 20.00, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 22.00, al local social.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Catell d'Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
  • Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Campllong - A les 17.30 i 20.00, al pavelló nou.
  • Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
  • Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Santa Coloma de Farners - A les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
  • Torroella de Montgrí - A les 20.30 a l’Auditori Espai Ter, Els Pastorets Km0, amb l’Associació Teatral Teló Esquinçat.

Diumenge 28 de desembre

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bescanó - A les 18.00, al pavelló.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent, quina popular.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras. .
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Vilablareix - A les 18.00, a Can Gruart.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
  • Pals - A les 18.00, al recinte gòtic.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
  • Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló nou.
  • Figueres - A les 18.00, al Teatre El Jardí, «El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet.
  • Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
  • Palamós - A les 20.00, a la Gorga, Els Pastorets dels Showboys, 20 anys.
  • Roses - A les 18.0, al Teatre.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Santa Coloma de Farners - A les 12.00 i a les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
  • Vidreres - A les 18.00 al Teatre Casino La Unió.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.

