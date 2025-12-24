AGENDA DE NADAL
Què fer aquests dies de Nadal a les comarques gironines
Quines, pistes de gel, mercats de Nadal, pessebres... la llista d'activitats per Nadal a Girona és llarga
Dimecres 24 de desembre
Tió i altres actes de Nadal
- Arbúcies - A les 17.30 a la plaça de la Vila, Tió de Nadal i cantada de Nadales.
- Llançà - A les 16.30 a la plaça Major, catagada del tió.
- Maçanet de la Selva - A les 11.30 a la pista Jardí, tió de Nadal amb l’espectacle «Xarop de Canya».
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00, a la plaça dels Països Catalans (Sant Dalmai), la plaça de l’Església (Salitja) i la plaça Vella (Vilobí), xocolatada popular. A les 18.30, Tió.
- Palamós - A les 11.00, a plaça Catalunya, Tió de Nadal amb Fefe i Cia.
- Platja d'Aro - De 10.00 a 21.00 Gimcana de Nadal pels carrers comercials.
- Santa Cristina d'Aro - A les 12.00, a la plaça Mossén Baldiri Reixach, tió gegant i activitats de maquillatge infantil de Nadal.
Missa del gall
- Amer - A les 23.00 al monestir de Santa Maria, missa del Gall. A la sortida, 54a cantada d’havaners sota l’arbre de la plaça.
- Cadaqués - A les 20.00 a l’església, missa del Gall.
- Campllong - A les 17.30 a l’església. I a les 18.30, als jardins de l’església, els Pastorets infantils.
- Figueres - A les 19.00 a l’església de Sant Pere, missa de la vigília de Nadal amb la coral Polifònica de Figueres.
- Girona - A les 00.00 a la plaça de l’Assumpció, missa del Gall.
- Lloret de Mar - A les 19.00 a l’església de Sant Romà, missa del gall i cantada de nadales.
- Sils - A les 19.00 a l’església de Santa Maria.
- Vidreres - A les 20.00 a l’església de Santa Maria.
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00 a les Clarisses, missa del Gall. A les 20.00 a l’església.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 19.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00, a la plaça Major.
Pessebres
- Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
- Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
- Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
- Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
- Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
- Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
- Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h.
- Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres.
Dijous 25 de desembre (Nadal)
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bàscara - A les 22.00, al pavelló.
- Bescanó - A les 19.00, al pavelló d’esports.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Cadaqués - A les 18.00, al Casino.
- Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló.
- Cassà de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
- Celrà - A les 19.00, al pavelló de les piscines.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
- Les Preses - A les 18.00, allocal social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
- Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
- Palamós - A les 18.00, a la nau dels 50 metres.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Riudellots de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
- Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
- Sant Dalmai - A les 18.00, al pavelló.
- Sant Joan de les Abadesses - A les 22.00, al pavelló.
- Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
- Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
- Vilablareixv - A les 18.00, a can Gruart.
- Viladamat - A les 18.00, al local social.
Pistes de gel
- Platja d'Aro - De 16.00 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.
Pessebres
- Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
- Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
- Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
- Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
- Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
- Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
- Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h. Fins al 2 de febrer.
- Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres fet amb suro, pedres i altres materials.
Pastorets
- Girona - De les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
Divendres 26 de desembre (Sant Esteve)
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bescanó - A les 18.00, al pavelló d’esports.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló.
- Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
- Celrà - A les 21.00, al pavelló de la fàbrica.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
- Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
- Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
- Sant Antoni de Calonge - A les 18.00, al palau firal, quina a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
- Santa Cristina d'Aro - A les 17.30, al pavelló, quina de la colla Els Merlots.
- Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
- Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
- Tossa de Mar - A les 17.30, a l’envelat de la platja Gran.
- Vilablareix - A les 18.00, a can Gruart.
- Viladamat - A les 18.00, al local social.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Figueres - A les 18.00 al Teatre Municipal El Jardí, representació de El primer Nadal dels pastors, de mossèn Rossend Fortunet.
- Girona - A les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 19.00 al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 19.00 a l’Orfeó, Pastorets d’Olot amb música en directe.
- Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
- Roses - A les 18.30 al Teatre, representació d’Els Pastorets a càrrec del grup de tatre de Roses.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.
Dissabte 27 de desembre
Quines
- Bàscara - A les 18.00, al pavelló.
- Begur - A les 18.00, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, quina musical.
- Cassà de la Selva - A les 18.00, a la sala Galà, quina poètica. A les 21.00, al pavelló polivalent, quina nocturna de la UD Cassà.
- Figueres - A les 12.00, al Museu del Joguet, quina del museu.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia. A les 17.00, al centre cívic Sant Narcís, quina del jovent de Sant NArcís.
- Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 16.00, al Casal de la Gent Gran.
- Palafrugell - A les 22.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras, quina musical.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 17.00, a local social, quina del Casal de la Gent Gran. A les 20.00, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 22.00, al local social.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Catell d'Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
- Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
- Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Campllong - A les 17.30 i 20.00, al pavelló nou.
- Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
- Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Santa Coloma de Farners - A les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
- Torroella de Montgrí - A les 20.30 a l’Auditori Espai Ter, Els Pastorets Km0, amb l’Associació Teatral Teló Esquinçat.
Diumenge 28 de desembre
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bescanó - A les 18.00, al pavelló.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent, quina popular.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras. .
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Vilablareix - A les 18.00, a Can Gruart.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
- Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
- Pals - A les 18.00, al recinte gòtic.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
- Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló nou.
- Figueres - A les 18.00, al Teatre El Jardí, «El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet.
- Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
- Palamós - A les 20.00, a la Gorga, Els Pastorets dels Showboys, 20 anys.
- Roses - A les 18.0, al Teatre.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Santa Coloma de Farners - A les 12.00 i a les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
- Vidreres - A les 18.00 al Teatre Casino La Unió.
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.
