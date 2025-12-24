Borrasca atlàntica
Alerta per pluges i temporal marítim a les comarques gironines per Nadal i Sant Esteve
El Meteocat precisa que des de la una del migdia del dia de Nadal, i fins a la una de la matinada de dissabte, les pluges poden ser molt intenses
El Meteocat ha llançat també un avís vermell per l’estat de la mar, amb onades superiors als quatre metres, maror de llevant i mar de fons
Martí Sosa
Protecció Civil ha activat aquest dimecres el pla de prevenció per risc d’inundacions INUNCAT per pluja molt intensa des d’aquest dijous i fins dissabte a la matinada, sobretot a les comarques de Girona, amb una cota de neu de 400 metres a Tarragona i de 600 a la resta del territori, i onades de més de quatre metres al litoral central i nord de Catalunya.
Protecció Civil ha activat aquest pla davant la previsió del servei Meteocat que les pluges puguin acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques del nord de Girona.
El Meteocat precisa que des de la una del migdia d’aquest dijous, dia de Nadal, i fins a la una de la matinada de dissabte, les pluges poden ser molt intenses, i que ja la nit de demà i fins dissabte a la matinada pot caure neu que deixi espessors superiors als cinc centímetres per sobre dels 600 metres.
Neu a la Terra Alta
La neu pot caure amb espessors de dos centímetres a la comarca tarragonina de la Terra Alta i superiors als 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la comarca gironina del Ripollès.
El Meteocat ha llançat també un avís vermell per l’estat de la mar, amb onades superiors als quatre metres, maror de llevant i mar de fons, sobretot al litoral central i nord de Catalunya.
Aquest servei meteorològic recorda que fa 25 anys, Catalunya també va viure un Nadal plujós, com s’espera que sigui el d’aquest any.
L’any 2000, entre els dies 20 i 24 de desembre es van acumular més de 200 litres per metre quadrat al Montseny (Barcelona) i en sectors de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, amb neu molt abundant en cotes altes
