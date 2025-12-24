Les esglésies evangèliques creixen un 30% a Girona en cinc anys en paral·lel a un increment "important" de fidels
El sector ho vincula a la repercussió de les xarxes socials, ja que retransmeten totes les seves celebracions
Les esglésies evangèliques s'han incrementat més d'un 30% en els darrers anys a la ciutat de Girona. En concret, de les 26 que hi havia el 2020, s'ha passat a 37 actualment. Una tendència que s'ha vist reflectida de manera similar arreu de la demarcació. De fet, aquest tipus de centre de culte és, de llarg, el que més ha crescut els darrers anys, però des del sector celebren que també s'hagi incrementat el nombre d'assistents als actes religiosos. A tall d'exemple, un dels centres més antics que hi ha a Girona, l'església evangèlica Tornem a Déu, al carrer Santa Eugènia, compta amb un 40% més de membres ara respecte al 2017, quan es van establir a la ciutat. Un augment que és producte, en bona part, per la difusió a les xarxes socials.
Actualment, a la demarcació de Girona hi ha un total de 106 esglésies evangèliques, dotze més que fa cinc anys. I és que aquesta confessió és la que més centres de culte ha obert els darrers anys i, segons explica el mateix col·lectiu, també han incrementat el nombre de fidels.
Cal tenir en compte que aquesta confessió no és jeràrquica com sí que ho és l'església catòlica. Això significa que el pastor de cada centre és la màxima autoritat i és independent d'altres esglésies ni té cap autoritat per sobre "més enllà de l'evangeli". Sí que és cert, però, que si en algun centre de culte es fan discursos radicals, es pot denunciar a les reunions que es fan periòdicament.
Una de les esglésies que porten més anys establertes a Girona és el centre 'Tornem a Déu', al carrer Santa Eugènia de Girona. Tot i que va fundar-se el 2011, no va ser fins al 2017 que van decidir-se a llogar el local. Allà s'hi celebren misses de dijous a diumenge, que és la que més fidels agrupa. El seu pastor és l'Adrián Jair i explica que han incrementat un 40% el nombre de membres que venen a les celebracions. Jair reconeix que les xarxes socials els han ajudat especialment a fer-se conèixer i destaca que "ara ningú els veu com una secta".
I és que aquests centres retransmeten totes les seves celebracions a través de canals com You Tube o Instagram. "Això fa que el missatge que volem enviar arribi molt més enllà dels fidels que venen al centre", explica Jair.
Un dels qui assisteix a la celebració del diumenge és en John Eduardo Palacios. De fet, participa activament en les celebracions, ja que és l'encarregat de tocar els teclats i cantar, just abans que Jair prediqui davant dels fidels.
Palacions explica que la comunitat per a ell ha estat "molt important per canviar de vida". I és que, com bona part dels fidels, ell té una història al darrere. Palacios reconeix que tota la seva família és catòlica i que ell, quan era jove no creia en Déu. La fe li va arribar arran d'estar "mort literalment". Ell era un membre de la banda llatina 'Ñetas' a Barcelona i un grup rival, els Latin Kings, el va apallissar quan tenia 20 anys i el va deixar molt malferit, però va sobreviure, tot i patir una aturada cardíaca. Va ser aleshores quan va adonar-se que havia de fer alguna cosa i va decidir mudar-se a Girona i entrar a la comunitat de l'església.
"Va ser allà quan vaig creure que era la manera de sortir de tot allò i de deixar enrere tot el que havia viscut. Ara soc feliç", remarca.
"Ja no es veu com una secta"
Des de la comunitat evangèlica assenyalen que una de les claus del creixement és que la societat ja no els "veu com una secta" i això ha fet que cada vegada hi hagi més persones interessades a unir-se. Jair ressalta que "ningú obliga a ningú a anar-hi", ni tampoc cal quedar-se sempre al mateix centre.
En aquest sentit, l'Héctor Ramon Ponce diu que per a ell anar a l'església és "pertànyer a una comunitat" i que hi va per voluntat pròpia i sense que ningú li exigeixi res. Precisament per això, diu, està més convençut de seguir assistint a les celebracions. "Hi vaig sempre els diumenges i entre setmana, si puc, també m'hi acosto", explica.
A banda, des de la comunitat recorden que hi ha un responsable en l'àmbit estatal que procura pels missatges que es prediquen des d'aquests centres i que, en cas que un pastor difongui un missatge que denigri o margini un col·lectiu se'l pot denunciar. A més, també hi ha trobades periòdiques de pastors, ara bé, l'església evangèlica no té jerarquia, per tant, cada pastor s'ocupa del seu centre.
A banda del responsable de cada centre, també existeixen els anomenats predicadors. Són persones que visiten esglésies diverses explicant quines han estat les seves experiències per intentar arribar als fidels. Aquest és el cas de l'exjugador de futbol del Barça Dani Alves, convertit mentre complia condemna i que ha predicat a l'església Elim de Girona, davant de centenars de persones.
