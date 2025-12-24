On em puc comprar un habitatge a Girona si m'ha tocat la Grossa de Nadal?
Aquestes són les poblacions que et pots permetre, i les que no
Guillem Ortu
Si has tingut sort i t'ha tocat la Grossa del sorteig de Nadal, hauràs rebut un premi de 400.000 euros. Però realment aquesta no és la quantitat neta que t'endús. Restant els impostos que has de pagar a Hisenda, et queda un premi per dècim premiat de 328.000 euros.
Tot i això, aquestes sis xifres són més que suficient per plantejar-se la compra d'un pis. Aquesta inversió té importància en el context actual, amb l'accés a l'habitatge com una de les preocupacions principals per als espanyols, especialment entre la població de grans ciutats com Girona, on el preu de l'immoble s'ha disparat els últims anys. Però, realment surten els números? Donen 328.000 euros per comprar-se un pis? La veritat és que no sempre, amb factors com les dimensions de la propietat en venda i la seva ubicació que configuren el preu final a pagar.
Segons un informe sobre l'evolució del preu de l'habitatge, publicat pel portal immobiliari en línia Idealista, el preu mitjà del metre quadrat a la província de Girona el novembre del 2025 era de 2.636 euros, un 8,6% més que el mateix període de l'any anterior. La xifra permetria adquirir immobles de fins a 124 m² si li destinéssim íntegrament el primer premi de la Loteria de Nadal. Tanmateix, com cal esperar, això no és possible a moltes poblacions de la mateixa regió.
Amb la Grossa de la Loteria de Nadal no serà suficient
Els elevats preus de les localitats que encapçalen aquest rànquing no permetrien ni tan sols aconseguir la propietat d'un immoble de 80 m². A dalt de tot de la taula hi ha Cadaqués, amb 6.840 euros/m²: un pis d'aquestes dimensions a la localitat costaria un total de 547.200 euros, una xifra molt per sobre del premi atorgat per Loteries i Apostes de l'Estat.
On no seria possible comprar un pis de 80 m² amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Si el preu d'un immoble fos equivalent al premi de la Grossa neta, de 328.000 euros, el preu límit del metre quadrat seria de 4.100 euros/m². Les poblacions següents són les que superen aquest màxim:
- Cadaqués: 547.200 euros (6.840 euros/m²)
Més expectatives, menys opcions
A mesura que augmenten les dimensions de l'immoble, el rang d'opcions es redueix considerablement. Només cal pujar a 90 m², el límit dels quals es reduiria a 3644,44 euros/m² si volem adquirir-lo només amb la Grossa, per afegir a la llista tres localitats més. Primer Begur (4.000 euros/m²), on un pis d'aquestes característiques costaria 360.000 euros. També Castell-Platja d'Aro (3.868 euros/m²) se suma a la llista, ja que el preu escalaria a 348.120 euros. Finalment, al Port de la Selva (3.835 euros/m²) un immoble de 90 m² costaria ni més ni menys que 345.150 euros.
On no seria possible comprar un pis de 90 m² amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Per a un pis de 90 m² (límit de 3644.44 euros/m2), se sumarien a la llista prohibitiva les següents localitats:
- Begur: 360.000 euros (4.000 euros/m²)
- Castell-Platja d'Aro: 348.120 euros (3.868 euros/m²)
- El Port de la Selva: 345.150 euros (3.835 euros/m²)
En cas d'assolir el centenar de metres quadrats com a requisit per a aquesta compra immobiliària, dues localitats més quedarien excloses. Un pis de 100 m² a Empuriabrava (3.349 euros/m²) costaria 334.900 euros, una xifra molt propera als 329.400 euros corresponents a l'Escala (3.294 euros/m²).
On no seria possible comprar un pis de 100 m² amb la Grossa, segons dades d'Idealista (novembre, 2025)
Per a un pis de 100 m² (límit de 3.280 euros/m²), se sumarien a la llista les següents localitats:
- Empuriabrava: 334.900 euros (3.349 euros/m²)
- L'Escala: 329.400 euros (3.294 euros/m²)
Els més barats, un tir segur
A l'extrem contrari de la taula trobem els municipis amb els preus més assequibles. Els dos últims són a més els que presento els valors més baixos per metre quadrat. Es tracta d'Arbúcies i Riudarenes, amb 1.172 i 1.259 euros/m².
Tant a l'un com a l'altre, així com a Hostalric (1.272 euros/m²), Ripoll (1.364 euros/m²), Riells i Viabrea (1.368 euros/m²) o Maçanet de la Selva (1.432 euros/m²) són alternatives als preus prohibitius de les zones més tensionades de la província.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències