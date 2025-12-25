Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què fer aquest dijous de Nadal a les comarques gironines

El dia de Nadal els municipis gironins s'omplen de quines, pistes de gel, mercats de Nadal, pessebres i molt més

La quina de Bescanó és una de les més multitudinàries de les comarques gironines.

La quina de Bescanó és una de les més multitudinàries de les comarques gironines. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bàscara - A les 22.00, al pavelló.
  • Bescanó - A les 19.00, al pavelló d’esports.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Cadaqués - A les 18.00, al Casino.
  • Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló.
  • Cassà de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
  • Celrà - A les 19.00, al pavelló de les piscines.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
  • Les Preses - A les 18.00, allocal social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
  • Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
  • Palamós - A les 18.00, a la nau dels 50 metres.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Riudellots de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
  • Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Dalmai - A les 18.00, al pavelló.
  • Sant Joan de les Abadesses - A les 22.00, al pavelló.
  • Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
  • Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
  • Vilablareixv - A les 18.00, a can Gruart.
  • Viladamat - A les 18.00, al local social.

Pistes de gel

  • Platja d'Aro - De 16.00 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.

Pessebres

  • Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
  • Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
  • Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
  • Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
  • Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
  • Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
  • Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h. Fins al 2 de febrer.
  • Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres fet amb suro, pedres i altres materials.

Pastorets

  • Girona - De les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.

