AGENDA DE NADAL
Què fer aquest dijous de Nadal a les comarques gironines
El dia de Nadal els municipis gironins s'omplen de quines, pistes de gel, mercats de Nadal, pessebres i molt més
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bàscara - A les 22.00, al pavelló.
- Bescanó - A les 19.00, al pavelló d’esports.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Cadaqués - A les 18.00, al Casino.
- Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló.
- Cassà de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
- Celrà - A les 19.00, al pavelló de les piscines.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
- Les Preses - A les 18.00, allocal social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
- Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
- Palamós - A les 18.00, a la nau dels 50 metres.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Riudellots de la Selva - A les 18.00, al pavelló.
- Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
- Sant Dalmai - A les 18.00, al pavelló.
- Sant Joan de les Abadesses - A les 22.00, al pavelló.
- Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
- Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
- Vilablareixv - A les 18.00, a can Gruart.
- Viladamat - A les 18.00, al local social.
Pistes de gel
- Platja d'Aro - De 16.00 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.
Pessebres
- Banyoles - Al monestir de Sant Esteve, 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
- Blanes - Al passeig de Dintre, XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga. Fins al
- Campdevànol - A la plaça de la Dansa, pessebre artesà amb figures de fusta de tamany natural de l’Associació de Pessebristes de Campdevànol. Fins al 28 de gener.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Els quadres, amb més de 400 figurants, representen diverses escenes bíbliques, oficis tradicionals i escenes relacionades amb la pagesia i el món rural.
- Girona - A la Carbonera i la Cisterna del Museu d’Història, 40 Mostra de pessebres i diorames. Fins al 8 de gener.
- Mont-ras - A la sala polivalent de l’Ajuntament, Mostra de pessebres i diorames. Fins al 7 de gener.
- Olot - Mostra de pessebres. Al Claustre del Carme, «Habitem la llum». A l’edifici Hospici, «Fent i desfent» de David López; «Mostra de pessebres» amb selecció de diorames d’artistes locals; i «Trans-llumància» de l’AOAPIX.. Al Museu dels Sants, «No la Caguis!», quatre pessebres de Manel Traité Figueres i concurs de buscar els 100 caganers amagats. A Can Trincheria, «Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera», «Qui són els Àngels?» i El pessebre monumental de Can Trincheria». Fins a l’11 de gener.
- Salt - Pessebre artístic de Jordi Barris. A l’església de Sant Cugat, diumenges i festius de 10 h a 12 h. Fins al 2 de febrer.
- Sant Gregori - Pessebre de Can Roseta. Al bosc de Cartellà amb reserva prèvia, pessebre de Remei Mulleres fet amb suro, pedres i altres materials.
Pastorets
- Girona - De les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
