Entren a robar a una empresa de licors de Ripoll a través d'un butró però no se n'enduen res
És el segon cop que ho fan aquest any al mateix establiment, i els lladres van fugir en sonar l’alarma
Un butró o forat de grans dimensions practicat a la teulada d’una empresa de venda de vins i licors del polígon de Pintors de Ripoll, va servir a dues persones per entrar-hi amb la intenció de robar. Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres, passada la mitjanit, i malgrat els desperfectes a la nau, no van poder-se’n endur ni material ni diners. L’alarma del local que s'hi ha instal·lat, es va disparar quan els lladres van endollar una radial al corrent elèctric. Les càmeres van captar-los però sense poder identificar-los perquè portaven el rostre protegit. Amb les presses per fugir del local, van abandonar-hi la radial, que ha quedat com a prova policial del delicte.
Fonts de la Policia Local de Ripoll afirmen que possiblement es tracta dels mateixos autors del robatori que el mes de febrer ja va afectar aquesta empresa, perquè el lloc on es va practicar el butró delata que sabien on anaven. En aquella ocasió els delinqüents van entrar-hi trencant la porta d’entrada amb una pota de cabra metàl·lica, i van endur-se'n diners en metàl·lic, ampolles de licor i una màquina de transport. La presència de vehicles de la Policia Local s’intensificarà aquests pròxims dies pels polígons de Ripoll amb vehicles no logotipats.
