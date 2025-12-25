La neu afecta diverses carreteres i l'R3 de Rodalies
La línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà per condicions meteorològiques adverses
La neu afectava aquest migdia una trentena de carreteres, majoritàriament de muntanya. En una vintena calia circular amb cadenes, mentre que en vuit més hi havia avís de precaució del Servei Català de Trànsit per la presència de neu i gel a la carretera. A més, en una carretera hi havia també restricció a la circulació als vehicles de tercera categoria. En paral·lel, Renfe ha informat que la línia R3 de Rodalies, que cobreix el trajecte entre Barcelona i la Tor de Querol, a França, estava interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà per condicions meteorològiques adverses. A més, la companyia ferroviària ha indicat que no es podia prestar servei alternatiu per carretera per cobrir el tram.
Les carreteres per les quals calia circular amb cadenes eren la C-28 al Port de la Bonaigua, l'N-141 a Bossòst, la C-142b al pla de Beret, la C-462 i la C-563 a Josa i Tuixén, l'L-500 i l'L'-501 a la Vall de Boí, l'LV-5004 a Espot i l'LV-4036 a Llers de Cerdanya. També l'LP-4033a i l'LP-4033b a Bellver de Cerdanya, l'LV-5222, l'LV-5223, l'LV-5224 i l'LV-5225 a Sort, l'L-503 a la Torre de Cabdella, l'L-511 a Coll de Nargó, l'LV-4241 entre Lladurs i Guixers, l'LV-5055 entre Vielha i Vilamós, l'LV-5004 a Espot i l'LV-5052 i l'LV-5055 a Vielha e Mijaran. A més, també estan afectades l'L-911 entre Isona i Conca Dellà, l'LV-5131 entre Sort i Soriguera i a Valls d'Aguilar, l'LV-4037 a Prullans i l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya.
A banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que està restringit el pas de vehicles de tercera categoria a l'N-260 entre Xerallo i Pont de Suert i entre Ribera d'Urgellet i Soriguera.
A la GIV-4016, a la Collada de Toses, s'ha tallat la calçada del quilòmetre zero al quilòmetre nou, en terme municipal de Toses. A més, està tallada la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà a causa del vent.
