AGENDA DE NADAL
Què fer aquest Sant Esteve a les comarques gironines
Després del tradicional dinar de Sant Esteve, et proposem una sèrie de plans que no et pots perdre: quines, pessebres, pistes de gel o representacions dels Pastorets
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bescanó - A les 18.00, al pavelló d’esports.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló.
- Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
- Celrà - A les 21.00, al pavelló de la fàbrica.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
- Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
- Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
- Sant Antoni de Calonge - A les 18.00, al palau firal, quina a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
- Santa Cristina d'Aro - A les 17.30, al pavelló, quina de la colla Els Merlots.
- Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
- Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
- Tossa de Mar - A les 17.30, a l’envelat de la platja Gran.
- Vilablareix - A les 18.00, a can Gruart.
- Viladamat - A les 18.00, al local social.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Figueres - A les 18.00 al Teatre Municipal El Jardí, representació de El primer Nadal dels pastors, de mossèn Rossend Fortunet.
- Girona - A les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 19.00 al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 19.00 a l’Orfeó, Pastorets d’Olot amb música en directe.
- Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
- Roses - A les 18.30 al Teatre, representació d’Els Pastorets a càrrec del grup de tatre de Roses.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.
