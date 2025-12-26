Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què fer aquest Sant Esteve a les comarques gironines

Després del tradicional dinar de Sant Esteve, et proposem una sèrie de plans que no et pots perdre: quines, pessebres, pistes de gel o representacions dels Pastorets

La pista de gel de Girona, en una imatge d'arxiu.

La pista de gel de Girona, en una imatge d'arxiu. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bescanó - A les 18.00, al pavelló d’esports.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Caldes de Malavella - A les 18.00, al pavelló, quina del futbol.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló.
  • Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
  • Celrà - A les 21.00, al pavelló de la fàbrica.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent.
  • Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 18.30, al pavelló d’esports Joan Pacareu, quina del CE Llançà.
  • Maçanet de la Selva - A les 18.00, alpavelló, la gran quina del Shum.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Roses - A les 18.30, a la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Antoni de Calonge - A les 18.00, al palau firal, quina a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
  • Santa Cristina d'Aro - A les 17.30, al pavelló, quina de la colla Els Merlots.
  • Sils - A les 18.00, a la sala La Laguna.
  • Torroella de Montgrí - A les 18.00, al gimnàs de l’escola Guillem de Montgrí.
  • Tossa de Mar - A les 17.30, a l’envelat de la platja Gran.
  • Vilablareix - A les 18.00, a can Gruart.
  • Viladamat - A les 18.00, al local social.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 16.00 a 21.00, a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Figueres - A les 18.00 al Teatre Municipal El Jardí, representació de El primer Nadal dels pastors, de mossèn Rossend Fortunet.
  • Girona - A les 18.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 19.00 al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 19.00 a l’Orfeó, Pastorets d’Olot amb música en directe.
  • Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
  • Roses - A les 18.30 al Teatre, representació d’Els Pastorets a càrrec del grup de tatre de Roses.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.

