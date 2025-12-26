En Directe
Llevantada en directe: El temporal va a la baixa i els cabals dels rius es normalitzen
Els rius Fluvià, Tordera i Onyar han moderat el seu cabal
La llevantada que està afectant a les comarques gironines aquest Nadal ha deixat grans quantitats de pluja, l'augment del cabal dels rius i diversos incidents pel vent i el temporal.
Després de 3 dies de temporal, aquest diumenge va a la baixa i es comencen a estabilitzar els cabals dels rius gironins.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.
Primeres clarianes
La nubolistitat comença a obrir-se i es comença a veure el sol en alguns municipis gironins
Els cabals dels rius gironins es normalitzen
En paral·lel, el volum dels rius s'han moderat a les comarques de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que els cabals de l'Onyar, el Fluvià, la Muga, la Tordera i el Ges estan normalitzats però per sobre dels valors ordinaris. El risc d'allaus és fort al Pirineu Oriental amb gruixos de neu nova de més d'un metre a partir dels 2.000 metres.
La llevantada va a la baixa
La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges moderades aquesta matinada de diumenge a les Terres de l'Ebre. Sobresurten registres com els 39 litres al PN dels Ports (145 litres acumulats en les darreres 32 hores), els 21,6 litres de Mas de Barberans o els 17,6 litres d'Ulldecona-els Valentins, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
El pantà de Susqueda supera el 97% de la seva capacitat i la Generalitat ja ha començat a desembassar aigua amb l’objectiu de guanyar marge de seguretat i evitar un increment del cabal del riu Ter aigües avall de la presa. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a través d’un fil a X (abans Twitter).
Els Bombers estan assistint aquest dissabte passatgers atrapats en embussos a la baixada de la Molina. Les principals afectacions es concentren a la GI-4016 i a l'N-260, on la neu ha complicat la circulació i ha provocat retencions amb vehicles aturats.
Nevada intensa al Pirineu Oriental i risc fort d'allaus
La nevada es manté intensa al Pirineu Oriental, especialment al Ripollès però també a la Cerdanya i el Berguedà, amb gruixos de neu nova de més de 50 centímetres a cotes altes -més de 2.000 metres- i de 20 centímetres a partir dels 1.400 metres. El risc d'allaus és fort (nivell 4 sobre 5) al Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, segons les previsions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Les estacions d'esquí de Núria i Vallter estaran tancades per aquest perill marcat d'allaus, ja que s'hi ha acumulat gruixos de neu d'entre 50 i 75 centímetres.
Suspesos els pessebres vivents
La pluja ha obligat a suspendre multitud d'actes de Nadal, com pessebres vivents, que en fer-se a l'exterior, no s'han pogut realitzar.
El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
Una balena morta ha aparegut aquest dissabte davant la Platja Gran de Platja d’Aro, a l’altura de l’Hotel Aromar, segons ha informat l’Ajuntament. Inicialment, l’animal es trobava surant mar endins, però el corrent l’ha anat desplaçant fins que les restes han arribat a la sorra.
Registres de fins a 300 litres en tot l'episodi al nord-est
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió que les precipitacions associades a la llevantada continuïn en les pròximes hores i durant tota la jornada de dissabte. L'episodi pot deixar registres que podran fregar els 300 litres a les comarques del nord-est, especialment a la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès. A les zones de muntanya de les Terres de l'Ebre, l'acumulació en 24 hores pot arribar als 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a l'estat de la mar, es manté la previsió d'onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Durant el fenomen, la direcció predominant de l'onatge serà de component est, amb presència de mar de fons notable.
