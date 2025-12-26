Llevantada en directe: El temporal va a la baixa i els cabals dels rius es normalitzen

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

EL riu Onyar aquest dissabte

EL riu Onyar aquest dissabte / MARC MARTI FONT / DDG

Laia Bodro Colomer

Carme Vilà

Redacció

Girona

La llevantada que està afectant a les comarques gironines aquest Nadal ha deixat grans quantitats de pluja, l'augment del cabal dels rius i diversos incidents pel vent i el temporal.

Després de 3 dies de temporal, aquest diumenge va a la baixa i es comencen a estabilitzar els cabals dels rius gironins.

DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.

