En Directe
Llevantada en directe: Onades de més de cinc metres a la Costa Brava
Protecció civil demana evitar punts baixos
La llevantada que està afectant a les comarques gironines aquest Nadal ja ha deixat registres de més de 90 litres en punts de la Garrotxa i onades de més de cinc metres al Cap de Begur.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.
Tallen els accessos al Passeig de Blanes
La Policia Local de Blanes ha tancat els accessos a les zones on hi ha més perill a causa del temporal de mar. S'han instal·lat tanques i senyalitzacions que prohibeixen l’accés al passadís que condueix al cim de la Roca de Sa Palomera pel perill que especialment hi havia en aquest indret de ser arrossegat per alguna onada.
També s'han tancat els accessos al tram final del Passeig Cortils i Vieta que connecta amb la Plaça Catalunya, sobre el pàrking soterrat.
Tallen els accessos a les zones inundables de Girona
La Policia Municipal de Girona ha tallat els punts d'accés al zones inundables. En una piulada a X, l'alcalde Lluc Salellas ha demanat que ningú s'apropi als rius i rieres de la ciutat per seguretat.
Evaquen la residències de Els Acàcies d'Altem
Aquesta nit ja ha quedat completament evacuada la residència de Els Acàcies d’Altem per risc de desbordament del Manol i han estat reallotjats al carrer Itàlia.
Les espectaculars imatges del temporal a l'Escala
Les imatges de la crescuda del riu Manol
Illa demana "màxima precaució" a la ciutadania per la llevantada
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" a la ciutadania per la llevantada que colpejarà en les pròximes hores gran part de Catalunya. "Màxima precaució, especialment en els desplaçaments, davant d'aquest episodi de pluges molt intenses, neu i onatge a Catalunya", ha recalcat Illa en un missatge a X. El president de la Generalitat considera essencial seguir les indicacions de Protecció Civil, no apropar-se a rius, rieres i barrancs, i no aparcar en punts inundables.
Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
Quan neva, Puigcerdà activa l’Operatiu Nevada amb l'objectiu de mantenir el màxim possible la normalitat als carrers. La seguretat és la gran prioritat perquè l'acunulació de neu esdevé perillosa quan s'endureix. L’Ajuntament posa en marxa tots els serveis disponibles de neteja viària i d’escampada de potassa amb l’objectiu de garantir la seguretat dels veïns i mantenir la mobilitat als principals carrers i accessos del municipi.
Tancats accessos al litoral
A les zones litorals el temporal obliga a tancar alguns accesos i a demanar precaució. A Platja d'Aro no hi ha incidències importants, només arribada de sorra a la zona sud del Passeig Marítim i el riu Ridacura desboca correctament al mar.
S'han tancat i prohibit l'accés al Passeig Marítim, camins de ronda, cales i a l'espigó del port nàutic. A la Costa Brava nord, a Portbou, davant el fort onatge s'ha demanat a la ciutadania que reitri els vehicles del passeig de la Sardana i no s'apropi al port.
Possibles crescudes de rius
L'ACA preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
Més de 200 litres al nord-est de Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Inuncat en fase d'alerta per la llevantada, que pot deixar acumulacions de més de 200 litres al nord-est de Catalunya i onades superiors als quatre metres a l'Alt i Baix Empordà.
