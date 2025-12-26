En Directe
Llevantada en directe: Petita treva a les comarques gironines
Els rius Fluvià, Tordera i Onyar han moderat el seu cabal
La llevantada que està afectant a les comarques gironines aquest Nadal ja ha deixat registres de més de 90 litres en punts de la Garrotxa i onades de més de cinc metres al Cap de Begur.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.
Nevada intensa al Pirineu Oriental i risc fort d'allaus
La nevada es mantindrà intensa al Pirineu Oriental, especialment al Ripollès però també a la Cerdanya i el Berguedà, amb gruixos de neu nova de més de 50 centímetres a cotes altes -més de 2.000 metres- i de 20 centímetres a partir dels 1.400 metres. El risc d'allaus és fort (nivell 4 sobre 5) al Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, segons les previsions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Les estacions d'esquí de Núria i Vallter estaran tancades per aquest perill marcat d'allaus, ja que s'hi ha acumulat gruixos de neu d'entre 50 i 75 centímetres.
Pel que fa a les afectacions viàries per la nevada, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i a la GI-400, entre Alp i Toses. La BV-4024 es troba tallada pel fort vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal.
Registres de fins a 300 litres en tot l'episodi al nord-est
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió que les precipitacions associades a la llevantada es tornin a intensificar en les pròximes hores i durant tota la jornada de dissabte. L'episodi pot deixar registres que podran fregar els 300 litres a les comarques del nord-est, especialment a la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès. A les zones de muntanya de les Terres de l'Ebre, l'acumulació en 24 hores pot arribar als 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a l'estat de la mar, es manté la previsió d'onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Durant el fenomen, la direcció predominant de l'onatge serà de component est, amb presència de mar de fons notable.
Més de 500 trucades al 112 pel temporal
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 516 trucades, principalment provinents del Barcelonès, el Gironès i el Maresme. No hi ha incidències greus, i les trucades són per inundacions de baixos i caiguda d’arbres i branques a la via pública. Els Bombers de la Generalitat van fer per Sant Esteve fins a 227 serveis arreu de Catalunya, 89 dels quals a les comarques gironines, 60 a la regió metropolitana sud i 59 a la nord.
Pel que fa a la Tordera, el seu cabal a Fogars de la Selva s'ha reduït fins als 95 m3/s, quan ahir a la nit va arribar a un pic de 193 m3/s i a sobrepassar el llindar de perill. La riera Gotarra, a Campllong (Gironès), que va traspassar igualment el llindar de perill amb 51 m3/s, baixa actualment a 15,9 m3/s, mentre que el riu Onyar a l'altura de Girona ha passat dels 140 m3/s als 20 m3/s, segons les dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
La llevantada dona una petita treva a Girona
Les comarques gironines han tingut una petita treva d'unes hores (19,7 litres a Cantonigròs, localitat on ahir es van superar els 120 litres) i els rius Fluvià, Tordera i Onyar han moderat el seu cabal. Per exemple, el Fluvià baixa aquest dissabte al matí a 109 m3/s a Esponellà, quan en les darreres hores havia arribat als 195 m3/s i a superar el llindar d'alerta.
ACN
Les tempestes continuen regant el nord-est i el litoral del país amb registres de prop de 130 litres a Osona
Les tempestes continuen regant el nord-est i el litoral del país aquest divendres a la tarda amb registres de prop de 130 litres d'aigua per metre quadrat acumulats a la comarca d'Osona i que superen el centenar a l'Alt Empordà i la Garrotxa (127 litres a Cantonigròs, 103,4 litres a Lliurona o 102 a Mieres). Les pluges han arribat també amb generositat a altres comarques com la del Vallès Oriental, amb registres que freguen els 100 litres a Puig Sesolles, al Montseny, o el Ripollès, amb 98,3 litres a Molló, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic. En paral·lel, les onades superen àmpliament els cinc metres a la Costa Brava en localitats com Portbou, Llançà, l'Escala, l'Estartit o Calella de Palafrugell.
Fins ara el temporal no ha causat incidències destacades. El telèfon d'emergències 112 havia rebut fins a les quatre de la tarda 369 trucades que han generat 248 expedients, el 29,58% del Barcelonès, el 19,37% del Gironès i el 8,45% del Vallès Oriental.
A les 16.30 hores, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informava que el cabal del riu Ges a Torelló (Osona) era de 77,6 metres cúbics per segon, una xifra que supera el llindar de perill, per la qual cosa es recomana evitar punts baixos i allunyar-se de la zona. A banda d'aquest punt en vermell sobre el mapa, també n'hi ha dos en taronja, el del riu Fluvià a Esponellà (Pla de l'Estany) amb 192 metres cúbics per segon i el Ter al pas per Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) amb 42,3.
Sis carreteres afectades per la nevada i una pel vent
Les vies afectades per la neu s'han rebaixat aquesta tarda de Sant Esteve a sis carreteres. La GIV-4016 està tallada a Toses, i cal circular de forma obligatòria amb cadenes a l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya; la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses; la C-462 entre Coma i la Pedra i Josa i Tuixén; la C-563, entre Josa i Tuixén i la GI-400 entre Alp i Toses. A banda, la BV-4024 està tallada entre Guardiola de Berguedà i Bagà per vent.
La nevada és especialment intensa al Pirineu Oriental amb acumulacions superiors als 50 centímetres de neu nova a més de 2.000 metres a Vallter i al refugi Coma de Vaca, al nord del Ripollès, i superiors als 25 centímetres al Cadí-Moixeró, els Rasos de Peguera i la serra del Port del Comte. A Ulldeter el registre arriba als 92 centímetres, mentre que a Núria en són 74.
Més de 200 litres al nord-est de Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Inuncat en fase d'alerta per la llevantada, que pot deixar acumulacions de més de 200 litres al nord-est de Catalunya (especialment a les comarques de l'Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona i Selva) i onades que sobrepassin els quatre metres a l'Alt i Baix Empordà. L'ACA preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià. Protecció Civil avisa que no s'han de travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ja que els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.
Imatges del temporal a Calonge i Sant Antoni
Les imatges del temporal a Llançà
Temporal de llibre
Santi Segalà, cap de prediccions del Meteocat, ha descrit el temporal actual com una "llevantada de llibre" per les seves característiques extremes i per la seva durada. "Estem enmig d’un episodi de precipitacions que durarà entre 36 i 48 hores més. Les pluges han estat molt persistents, amb registres superiors a 100 litres a la zona de Girona, especialment a la façana marítima de la serralada transversal i al Pirineu Oriental", ha explicat. També ha destacat que la neu ha afectat zones com la Catalunya Central, la Panadella i els Ports, amb cotes que arriben fins als 300 metres, tot i que en les pròximes hores la cota de neu anirà pujant, centrant-se al Pirineu Oriental.
Onatge a la costa
Pel que fa al litoral, ha avisat que el fort onatge segueix sent un perill important. Ha apuntat que les onades poden arribar a superar els 4,5 metres de mitjana, sobretot a la costa nord del país. "La recomanació és no acostar-se a les zones de platja ni espigons, perquè l’impacte del mar pot ser molt perillós", ha indicat Font que ha recordat que el Sant Esteve de 2008 va morir un submarinista durant un temporal de mar similar a Sant Andreu de Llavaneres.
Per tot plegat, ha remarcat que els municipis han de tancar aquestes zones i ha dit que la ciutadania ha de seguir les indicacions i no ha de travessar per les zones delimitades. Tot i que ha afirmat que aquest fenomen tindrà especial incidència a la costa de Girona, ha assegurat que també es notarà a altres punts de la costa, com la costa nord de Barcelona.
