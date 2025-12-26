Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava

El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal, concentrades a l'Empordà i el Gironès

Figueres reallotja per precaució usuaris de la residència d'Altem i es manté en alerta, i Vilafant talla la carretera que porta a Borrassà

Les imatges del temporal a l'Escala / Basili Gironès

ACN

Carme Vilà

Girona

La llevantada ja deixa quantitats de precipitació properes als 90 litres al nord d'Osona i la Garrotxa (87,5 litres a Cantonigròs i 78 litres a Mieres) i superiors als 50 litres en diversos punts de l'Alt Empordà, com el pantà de Darnius-Boadella (71 litres) o Espolla (53 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic. En paral·lel, les onades superen àmpliament els cinc metres a la Costa Brava. La boia del Cap de Begur registra aquest Sant Esteve onades d'una altura mitjana de cinc metres amb pics màxims d'entre set i nou metres, segons les dades en temps real de Ports de l'Estat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal, concentrades a l'Empordà i Gironès.

Protecció Civil recomana evitar punts baixos.

A Figueres, la Guàrdia Urbana van reallotjar ahir per precaució els usuaris que tenen familiars de la residència les Acàcies d'Altem. S'està pendent de les pluges i del cabal del riu Manol per si fos necessària l'evacuació dels residents que hi queden.

Des de l'Ajuntament han alertat aquest matí que el cabal del riu Manol a Santa Llogaia d'Alguema al seu pas pel Pont del Príncep és de 63.9 m3/s, superant el llindar de perill.

A Vilafant s'ha hagut de tallar la carretera que porta a Borrassà per la crescuda del Manol. Segon el Servei Català de Trànsit, també estan tallades per neu les carreteres de Toses en els dos sentits, la de Planoles a Guils de Cerdanya.

Carretera tallada a Vilafant.

Carretera tallada a Vilafant. / Ajuntament de Vilafant

A Cadaqués, com és habitual amb llevantades, va inundar la riera.

