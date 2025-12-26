Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
La Brigada Municipal, les empreses especialitzades i la Policia Local treballen coordinadament per fer front a les nevades i garantir la seguretat viària i ciutadana. L’Ajuntament reforça les recomanacions d’autoprotecció a la població
Llevantada en directe: Onades de més de cinc metres a la Costa Brava
Miquel Spa
Quan neva, Puigcerdà activa l’Operatiu Nevada amb l'objectiu de mantenir el màxim possible la normalitat als carrers. La seguretat és la gran prioritat perquè l'acunulació de neu esdevé perillosa quan s'endureix. L’Ajuntament posa en marxa tots els serveis disponibles de neteja viària i d’escampada de potassa amb l’objectiu de garantir la seguretat dels veïns i mantenir la mobilitat als principals carrers i accessos del municipi.
Els treballs s’inicien de matinada. La Brigada Municipal actua sobre el terreny amb tres vehicles equipats amb pales llevaneu, dos quads i personal a peu, i se centra especialment en la prevenció de la formació de gel a carrers i voreres. Paral·lelament, les tres empreses adjudicatàries del servei activen quatre màquines llevaneus que operen als accessos principals i secundaris de la vila per assegurar el bon estat de la xarxa viària.
Per facilitar la col·laboració ciutadana, el consistori posa a disposició de la població contenidors de potassa al pàrquing municipal d’Escoles Pies, a l’aparcament de les Tereses i als nuclis d’Age i Vilallobent. Al mateix temps, la Policia Local talla els carrers amb forts pendents que poden representar un risc per a la circulació en situacions de neu o glaçada.
L’Ajuntament insisteix en la necessitat de prudència en la mobilitat, recomana circular només si és imprescindible, utilitzar vehicles equipats per a la neu i estacionar correctament per no dificultar el pas de les màquines llevaneus ni dels serveis d’emergència.
Les reconamacions a la població
Coincidint amb aquests episodis hivernals, el consistori recorda un seguit de consells elaborats amb la col·laboració del Departament d’Interior i Protecció Civil. Abans de l’arribada de la neu, es recomana tenir l’habitatge preparat amb aliments, llanternes, piles, una farmaciola i el sistema de calefacció revisat, així com comprovar l’estat de la teulada i evitar entrades d’aire fred. Pel que fa al vehicle, cal disposar de cadenes en bon estat, manta, llanterna i revisar bateries, frens, pneumàtics i nivells de combustible.
En cas de nevada o glaçada important, es demana evitar desplaçaments innecessaris, informar-se de les previsions meteorològiques i de l’estat de la xarxa viària a través dels canals oficials i seguir sempre les indicacions de les autoritats. A casa, cal fer un ús responsable de la calefacció, evitar estufes de combustió en espais tancats, prevenir la congelació de canonades i col·laborar en la neteja de les voreres. Al carrer, només cal sortir si és imprescindible, abrigar-se adequadament i extremar les precaucions per evitar relliscades o accidents.
Si cal agafar el cotxe, es recomana fer-ho amb precaució, viatjar acompanyat sempre que sigui possible, portar equipament d’emergència i conduir amb suavitat, velocitat moderada i mantenint la distància de seguretat. En cas que el temporal sorprengui els conductors a la carretera, és important no bloquejar el pas de les llevaneus, quedar-se dins del vehicle si no es troba refugi i mantenir visible la presència del cotxe.
Davant qualsevol emergència, l’Ajuntament recorda que cal trucar immediatament al 012 i facilitar tota la informació possible. Mentrestant, els serveis municipals continuen treballant de manera coordinada sempre que es produeixen episodis de neu per minimitzar les afectacions i garantir la seguretat a Puigcerdà.
