AGENDA DE NADAL
Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Després dels tiberis de Nadal i Sant Esteve, aquesta agenda t'ajudarà a pair els torrons: quines, pessebres, pistes de gel i molt més
Dissabte 27 de desembre
Quines
- Bàscara - A les 18.00, al pavelló.
- Begur - A les 18.00, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, quina musical.
- Cassà de la Selva - A les 18.00, a la sala Galà, quina poètica. A les 21.00, al pavelló polivalent, quina nocturna de la UD Cassà.
- Figueres - A les 12.00, al Museu del Joguet, quina del museu.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia. A les 17.00, al centre cívic Sant Narcís, quina del jovent de Sant NArcís.
- Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
- Llançà - A les 16.00, al Casal de la Gent Gran.
- Palafrugell - A les 22.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras, quina musical.
- Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
- Porqueres - A les 17.00, a local social, quina del Casal de la Gent Gran. A les 20.00, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 22.00, al local social.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Catell d'Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
- Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
- Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Campllong - A les 17.30 i 20.00, al pavelló nou.
- Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
- Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Santa Coloma de Farners - A les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
- Torroella de Montgrí - A les 20.30 a l’Auditori Espai Ter, Els Pastorets Km0, amb l’Associació Teatral Teló Esquinçat.
Diumenge 28 de desembre
Quines
- Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
- Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
- Bescanó - A les 18.00, al pavelló.
- Cabanes - A les 19.00, al local social.
- Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
- Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
- L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
- L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent, quina popular.
- Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras. .
- Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
- Quart - A les 19.00, al local social.
- Vilablareix - A les 18.00, a Can Gruart.
Pistes de gel
- Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
- Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
- Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
- Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.
Pessebres
- Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
- Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
- Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
- Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
- Pals - A les 18.00, al recinte gòtic.
- Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
- Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.
Pastorets
- Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
- Campllong - A les 18.00, al pavelló nou.
- Figueres - A les 18.00, al Teatre El Jardí, «El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet.
- Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
- Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
- Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
- Palamós - A les 20.00, a la Gorga, Els Pastorets dels Showboys, 20 anys.
- Roses - A les 18.0, al Teatre.
- Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
- Santa Coloma de Farners - A les 12.00 i a les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
- Vidreres - A les 18.00 al Teatre Casino La Unió.
- Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.
