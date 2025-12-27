Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

AGENDA DE NADAL

Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines

Després dels tiberis de Nadal i Sant Esteve, aquesta agenda t'ajudarà a pair els torrons: quines, pessebres, pistes de gel i molt més

El Pessebre vivent de Pals és un dels més reconeguts de Catalunya

El Pessebre vivent de Pals és un dels més reconeguts de Catalunya / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

Dissabte 27 de desembre

Quines

  • Bàscara - A les 18.00, al pavelló.
  • Begur - A les 18.00, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, quina musical.
  • Cassà de la Selva - A les 18.00, a la sala Galà, quina poètica. A les 21.00, al pavelló polivalent, quina nocturna de la UD Cassà.
  • Figueres - A les 12.00, al Museu del Joguet, quina del museu.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia. A les 17.00, al centre cívic Sant Narcís, quina del jovent de Sant NArcís.
  • Les Preses - A les 18.00, al local social de Bosc de Tosca.
  • Llançà - A les 16.00, al Casal de la Gent Gran.
  • Palafrugell - A les 22.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras, quina musical.
  • Peralada - A les 20.00, al pavelló d’esports.
  • Porqueres - A les 17.00, a local social, quina del Casal de la Gent Gran. A les 20.00, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 22.00, al local social.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Catell d'Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
  • Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Campllong - A les 17.30 i 20.00, al pavelló nou.
  • Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
  • Porqueres - A les 19.00 al centre cívic, Els Pastorets de Porqueres.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Santa Coloma de Farners - A les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
  • Torroella de Montgrí - A les 20.30 a l’Auditori Espai Ter, Els Pastorets Km0, amb l’Associació Teatral Teló Esquinçat.

Diumenge 28 de desembre

Quines

  • Anglès - A les 18.00, al pavelló, quina del CE Anglès Futbol Base.
  • Arbúcies - A les 18.00, al pavelló Can Delí.
  • Bescanó - A les 18.00, al pavelló.
  • Cabanes - A les 19.00, al local social.
  • Cassà de la Selva - A les 17.00, al pavelló.
  • Girona - A les 18.00, al pavelló de Santa Eugènia-Montgalgars, quina del Barri de Santa Eugènia.
  • L’Escala - A les 18.00, al centre cultural Xavier Vilanova, quina del CER.
  • L’Estartit - A les 18.00, a la sala polivalent, quina popular.
  • Palafrugell - A les 18.00, a l’institut Frederic Martí i Carreras. .
  • Porqueres - A les 18.30, al pavelló, quina de les entitats esportives de Porqueres.
  • Quart - A les 19.00, al local social.
  • Vilablareix - A les 18.00, a Can Gruart.

Pistes de gel

  • Girona - De 10.00 a 21.00 al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00, al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 a 21.00, a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 a la plaça Major.

Pessebres

  • Bàscara - A les 19.00, pessebre vivent.
  • Brunyola - A les 19.00, 44a edició del pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Joanetes - A les 18.00, 41a edició del Pessebre Vivent de Joanetes.
  • Pals - A les 18.00, al recinte gòtic.
  • Peralada - A les 18.30, a l’espai de la Muralla, 42è pessebre vivent de Peralada.
  • Vila-sacra - A les 17.30 i 19.30, pessebre vivent a l’entorn del Palau de l’Abat i de l’Església.

Pastorets

  • Banyoles - A les 18.00 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Campllong - A les 18.00, al pavelló nou.
  • Figueres - A les 18.00, al Teatre El Jardí, «El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet.
  • Girona - A les 17.30 al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Girona.
  • Lloret de Mar - A les 17.00 i 20.00, al Casal de l’Obrera.
  • Olot - A les 18.00 al Cercle Catòlic, Els Pastorets d’Olot.
  • Palamós - A les 20.00, a la Gorga, Els Pastorets dels Showboys, 20 anys.
  • Roses - A les 18.0, al Teatre.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.00 al Teatre Narcís Masferrer, Els Pastorets de Sant Feliu.
  • Santa Coloma de Farners - A les 12.00 i a les 18.00 a l’Auditori, Pastorets Low Cost.
  • Vidreres - A les 18.00 al Teatre Casino La Unió.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18.00 al Teatre Can Sagrera, Els Pastorets.

