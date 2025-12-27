Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arbres caiguts pel temporal deixen sense llum veïns de Sant Feliu de Pallerols

El tall elèctric afecta diversos habitatges des de fa gairebé 24 hores i des de l'Ajuntament denuncien que "encara no s’hi ha fet cap actuació per restablir el servei"

Arbres caiguts sobre la línia elèctrica a Sant Feliu de Pallerols a causa del temporal de pluja.

Arbres caiguts sobre la línia elèctrica a Sant Feliu de Pallerols a causa del temporal de pluja. / Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sant Feliu de Pallerols

Els veïns de Sant Feliu de Pallerols estan sense subministrament elèctric a causa de la caiguda d’arbres provocada pel temporal de pluja dels darrers dies. El tall de llum afecta diversos habitatges del municipi i s’allarga des de fa gairebé 24 hores, segons ha denunciat l’Ajuntament.

Des del consistori lamenten que, tot i el temps transcorregut, encara no s’ha fet cap actuació per restablir el servei. L’Ajuntament assegura que ha comunicat la incidència a la companyia elèctrica i reclama una intervenció urgent per normalitzar la situació.

La llevantada que afecta les comarques gironines aquest Nadal ja ha deixat registres de més de 90 litres per metre quadrat en punts de la Garrotxa i onades de més de cinc metres al Cap de Begur. El temporal també ha obligat els Bombers a fer 64 actuacions durant la nit, segons han informat els serveis d’emergències.

A la Regió d’Emergències de Girona s’han registrat 15 avisos nocturns, que se sumen als 89 rebuts des de l’inici de l’episodi. La majoria de les incidències estan relacionades amb caigudes d’arbres i despreniments, i fins ara no s’han registrat conseqüències greus.

En total, els Bombers han actuat en 291 serveis derivats de la situació meteorològica arreu de Catalunya, 104 dels quals a les comarques gironines. Durant el dia d’ahir, aquest va ser el territori amb més avisos, mentre que durant la nit l’activitat s’ha concentrat principalment a la Regió Metropolitana, amb 38 serveis sumant les regions Nord i Sud.

