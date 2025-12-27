Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina

La neu complica la circulació al Ripollès i a la Cerdanya, amb diversos talls i cadenes obligatòries

Controls i circulació complicada en una carretera a causa de la neu, amb vehicles obligats a portar cadenes. / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Alp

Els Bombers estan assistint aquest dissabte passatgers atrapats en embussos a la baixada de la Molina. Les principals afectacions es concentren a la GI-4016 i a l'N-260, on la neu ha complicat la circulació i ha provocat retencions amb vehicles aturats.

En aquest context, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha alertat de diverses carreteres tallades o amb restriccions al Ripollès i a la Cerdanya a causa de la meteorologia adversa. Estan tallades per neu la GI-400 entre Alp i Toses, la GIV-4016 entre Toses i la GI-400 i la pista asfaltada entre Toses i Alp. També està tallada l'N-260 entre Planoles i Alp en sentit Alp, mentre que en sentit contrari, entre Alp i Planoles, és obligatori circular amb cadenes. A més, Trànsit informa de cues a l'N-260 entre Alp i Fontanals de Cerdanya per la neu acumulada a la calçada. Altres vies afectades són la BV-4024 al Coll de Pal, tallada per vent i neu, i la BV-4031 entre Castellar de n’Hug i Toses, on també és obligatori l’ús de cadenes.

Fora de l’àmbit de muntanya, el SCT assenyala que la GIP-5129 està tallada entre Vilafant i Borrassà a causa d’inundacions. Davant aquesta situació, Trànsit demana evitar els desplaçaments cap a la zona d’Alp i Toses i recomana consultar l’estat de les carreteres abans de sortir, així com portar cadenes al vehicle.

