Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera
A causa de l'augment del cabal, el grup no podia marxar
L'avís s'ha rebut prop de les deu del matí i s'han desplaçat fins al lloc tres dotacions
Ariadna Gombau
Els Bombers han evacuat 12 persones d'una casa rural a Sant Feliu de Pallerols després que el nivell d’una riera propera augmentés i els impedís marxar.
L'avís s'ha rebut al voltant de les deu del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, que han assistit els afectats i els han traslladat amb vehicles lleugers a un punt segur des d'on han pogut marxar amb el seu propi transport. No s'han registrat ferits.
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Entren a robar a una empresa de licors de Ripoll a través d'un butró però no se n'enduen res
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava