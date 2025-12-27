Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera

A causa de l'augment del cabal, el grup no podia marxar

L'avís s'ha rebut prop de les deu del matí i s'han desplaçat fins al lloc tres dotacions

Bombers en una imatge d'arxiu. / DdG

Ariadna Gombau

Els Bombers han evacuat 12 persones d'una casa rural a Sant Feliu de Pallerols després que el nivell d’una riera propera augmentés i els impedís marxar.

L'avís s'ha rebut al voltant de les deu del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, que han assistit els afectats i els han traslladat amb vehicles lleugers a un punt segur des d'on han pogut marxar amb el seu propi transport. No s'han registrat ferits.

