Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu
El grup estava en una casa de colònies i no podia marxar a causa de l'augment del cabal
Els Bombers han acudit al lloc amb un camió escala i han ajudat els afectats a travessar el riu
La llevantada en directe
Ariadna Gombau
Els Bombers han evacuat 16 persones d’una casa de colònies a la Vall d’en Bas a causa de l’augment del nivell del riu. L’avís s’ha rebut a 2/4 de nou del matí, quan els integrants del grup han detectat que no podien marxar per la crescuda del cabal provocada per l’episodi de pluges.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions del cos de Bombers que, amb un camió autoescala, han ajudat a traslladar les 16 persones a l’altra banda del riu. No s'han registrat ferits.
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Entren a robar a una empresa de licors de Ripoll a través d'un butró però no se n'enduen res
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava