Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu

El grup estava en una casa de colònies i no podia marxar a causa de l'augment del cabal

Els Bombers han acudit al lloc amb un camió escala i han ajudat els afectats a travessar el riu

Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Els Bombers han evacuat 16 persones d’una casa de colònies a la Vall d’en Bas a causa de l’augment del nivell del riu. L’avís s’ha rebut a 2/4 de nou del matí, quan els integrants del grup han detectat que no podien marxar per la crescuda del cabal provocada per l’episodi de pluges.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions del cos de Bombers que, amb un camió autoescala, han ajudat a traslladar les 16 persones a l’altra banda del riu. No s'han registrat ferits.

