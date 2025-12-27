El Govern obrirà el 2026 oficines d'atenció ciutadana a la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Vilafranca del Penedès i Barcelona
També preveu inaugurar-ne de noves a Tremp i Lleida el 2027 i estrenar un servei d'OAC mòbil
El Govern obrirà noves oficines d'atenció ciutadana (OAC) el 2026 a la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Vilafranca del Penedès i Barcelona. Aquesta darrera, al districte de l'Eixample, tindrà caràcter provisional. L'objectiu d'aquest desplegament és apropar els serveis públics a la ciutadania i fer-los més accessibles. Es tracta d'espais integrals on fer tota mena de tràmits i consultes sense necessitat de cita prèvia i es pretén que el 2027 se'n tinguin ja 11: les dues existents a Tarragona i Barcelona; les que s'han d'inaugurar el 2026 i les que el Govern preveu tenir enllestides per al 2027 a Lleida, Tremp –una de provisional primer i després una de definitiva– i dues a la ciutat de Barcelona.
Algunes d'aquestes OAC tenen caràcter provisional fins que no estigui operativa la definitiva. És el cas de la del districte de Ciutat Vella de Barcelona, que donarà servei des del carrer de Sant Honorat fins que es pugui inaugurar la del carrer de la Ciutat; la del districte de l'Eixample a la Gran Via de les Corts Catalanes, que es traslladarà el 2031 al passeig de Gràcia, i de la del carrer de Sant Jordi de Tremp, que serà substituïda el 2029 per una de nova al passeig de Pompeu Fabra.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'objectiu d'aquestes noves obertures és "fer la vida més fàcil als ciutadans i evitar que s'hagin de desplaçar de departament en departament" o bé que hagin de traslladar-se fins a Barcelona per a fer tràmits. Així, es vol garantir una atenció "que arribi arreu del territori". La inversió en aquestes OAC serà d'uns 13 milions d'euros.
Aquestes oficines serviran com a finestreta única i es complementaran amb cinc vehicles que faran d'OAC mòbil per Catalunya a partir del segon semestre de 2026. Concretament, n'hi haurà per a 80 municipis i comptaran amb personal especialitzat i connectat. El juny de 2024 ja se'n va fer una prova pilot a les Terres de l'Ebre i ara el servei es consolidarà per dur l'atenció de la Generalitat a àrees rurals o mal connectats. Aquesta iniciativa tindrà un cost de 2,43 milions d'euros per als anys 2026 i 2027.
"En aquells municipis on no hi ha OAC actualment ubicarem OAC mòbils que permetin portar l'atenció ciutadana porta a porta i que a les places dels pobles més petits de Catalunya ens hi puguem acostar un cop al mes, un cop cada 15 dies, per poder atendre els ciutadans", ha resumit el conseller.
En el marc de la transformació de l'administració, la Generalitat ha posat en marxa les darreres setmanes nous canals d'atenció digital com l'Oficina Virtual, que inclou un catàleg amb, de moment, una trentena de tràmits amb servei de videotrucada per tal de rebre la mateixa atenció que en una OAC. Se n'ha fet un pla pilot a Sant Feliu de Llobregat.
