Un Nadal passat per aigua deixa sense pessebres vivents diversos pobles gironins
El temporal obliga a suspendre o ajornar les representacions previstes per aquest dissabte en municipis com Brunyola, Calonge, Castell d’Aro o Peralada, entre altres
La pluja persistent d’aquest dissabte ha obligat a suspendre o ajornar diversos pessebres vivents a les comarques gironines, una de les activitats més emblemàtiques del calendari nadalenc. Municipis com Brunyola, Calonge, Bàscara, Castell d’Aro, Peralada i Vila-Sacra han cancel·lat les representacions previstes davant unes condicions meteorològiques que han fet inviable garantir el desenvolupament dels actes amb normalitat i seguretat.
En molts casos, la decisió s’ha pres a última hora, després de comprovar l’evolució del temporal i l’estat dels espais on s’havien de dur a terme les representacions, la majoria a l’aire lliure. La pluja continuada, el fang acumulat i la previsió de més precipitacions han estat determinants per optar per la suspensió, especialment en activitats que mobilitzen voluntaris, figurants i un gran volum de públic.
En alguns municipis, com Brunyola, les organitzacions esperen poder celebrar la representació aquest diumenge si la meteorologia millora. En altres casos, les activitats han quedat suspeses sense data alternativa, a l’espera de l’evolució del temps.
Una tradició
Els pessebres vivents són una tradició molt arrelada a molts pobles gironins i suposen mesos de preparació, amb la implicació de veïns de totes les edats. Per això, les cancel·lacions han generat decepció entre organitzadors i participants, tot i que la decisió respon a criteris de prudència.
Les suspensions s’emmarquen en el temporal que afecta Catalunya durant aquests dies festius, amb registres destacats de pluja a les comarques gironines i diverses incidències associades, com caigudes d’arbres o problemes puntuals a la mobilitat, que han dificultat la celebració d’activitats a l’aire lliure. Els ajuntaments han recomanat consultar els canals oficials abans de desplaçar-se i han demanat comprensió a la ciutadania, a l’espera que el temps permeti recuperar algunes de les representacions suspeses.
