La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes
Els responsables de les pistes continuen treballant per la seguretat dels allaus i han prohibit l'esquí fora pistes
Enric Badia
Primer dia d'esquí de les festes nadalenques sense nevades a les estacions de la Molina i Masella. Les precipitacions d'aquests darrers dies han deixat unes pistes amb uns gruixos de neu molt importants, el que pot garantir bona part de la temporada d'hivern. Una bona notícia per a les estacions i, a la vegada, per al sector turístic, que ja ha vist aquests dies com té nivells alts d'ocupació als hotels i a la segona residència.
A Masella, a les cotes més baixes hi ha 100 centímetres de neu i a les parts més altes de l'estació n'hi ha fins a 165 centímetres. La temperatura a més de 2.000 metres era de -4 °C a les 9 del matí, i al migdia encara es mantenia per sota de 0 °C. Avui hi ha 47 pistes obertes, 58 quilòmetres de pistes esquiables i 10 remuntadors en funcionament. Per l'alt risc d'allaus a causa de l'acumulació de neu nova està prohibit esquiar fora pista.
A la Molina, avui també es pot esquiar a bona part de l'estació amb neu pols. El gruix és igualment significatiu, de 70 centímetres a les cotes inferiors a 130 cm a les parts més altres. Hi ha bona part de l'estació en funcionament, 50 km esquiable, amb 53 de les 60 pistes obertes i 10 remuntadors en funcionament.
A les dues estacions s'ha prohibit l'esquí fora de pistes per l'alt risc d'allaus que hi ha, un nivell 4 sobre 5, a causa de l'acumulació de neu nova. Masella explica que "estem treballant per provocar allaus controlades i tenim previst obrir les cotes altes al llarg del matí un cop hagin finalitzat aquestes tasques". Però l'esquí fora pista està prohibit per risc d'allaus en zones no controlades. En les darreres 24 h s'han acumulat 20 cm de neu nova a 2100 m.
Risc d'allaus a Vallter
L'estació Vallter 2000 tampoc ha pogut obrir aquest diumenge. Tot i que ja no neva de forma intensa, el risc d'allau extrem no permet obrir amb seguretat i l'estació no ha pogut obrir.
D'altra banda, Vall de Núria sí que ha pogut obrir aquest diuemnge i funciona amb gairebé normalitat, amb 10 de les 11 pistes obertes i tots els remuntadors en funcionament. Tot i això, el risc d'allau a la zona també és alt.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Pilar Montojo, xef de cuina vegetariana: “Abans ser vegetarià era com aquell qui tenia un hobby o ganes d'anar al revés del món"
- Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu