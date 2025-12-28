Especialització
Santa Coloma de Farners formarà futurs professionals en la gestió d’espècies exòtiques invasores
Es tracta d’un curs que es durà a terme a l’Escola Agrària Forestal del municipi a partir del 16 de gener
DdG
A partir del 16 de gener, l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners iniciarà un curs perquè les conselleries del Territori i d’Agricultura de la Generalitat puguin formar professionals especialitzats en el control i gestió d'espècies exòtiques invasores a Catalunya. Amb tot, el Govern té l’objectiu que «tot expert dels sectors implicats pugui actuar amb eficàcia i màximes garanties ambientals i de seguretat», amb una formació que fins ara «no existeix».
En la mateixa línia, el curs pretén donar sortida a futurs professionals, com també, oferir una nova especialització a aquells que ja es trobin posats en matèria, però que vulguin reorientar-se en aquesta direcció.
El primer curs transcorrerà durant el 2026 amb un itinerari més ampli que anirà destinat a tècnics i professionals amb càrrecs de responsabilitat. Posteriorment, es faria una formació per a operaris i personal de camp més específica. Per altra banda, encara s’està treballant per a impulsar una titulació reglada específica que acrediti als futurs experts.
