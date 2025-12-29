Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
Un estudi del Consell de Col·legis determina que set de cada de professionals del sector privat té més de cinquanta anys
Els facultatius reclamen muna millora en les retribucions i més transparència
Els metges de la sanitat privada de Catalunya demanen més capacitat per negociar condicions i retribució, així com més transparència a les asseguradores.
Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de l’Estudi dels professionals del sector de la medicina privada 2025 del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC). La recerca es basa en una enquesta a 1.271 metges d’arreu de Catalunya, també amb participació gironina. El 63% de persones que hi han participat són homes i, el 37% restant, dones.
Més de la meitat d’enquestats que treballa per asseguradores mèdiques, pràcticament el 64%, afirma no sentir-se valorat per les entitats per a les quals treballa: en el 46% dels casos es deu a una retribució baixa o desactualitzada; en el 17%, al tracte impersonal i manca de comunicació; el 12% assenyala que les companyies només busquen el rendiment econòmic, i el 8% apunta a una manca de reconeixement.
La mitjana d’ingressos nets dels metges que prové de les companyies d’assegurances és del 69,6%, si bé Torner apunta que si no s’hi inclouen especialitats com psiquiatria, dermatologia o cirurgia plàstica, puja aproximadament al 85%.
Segons l’enquesta general, l’entitat per a la qual atenen més pacients és Adeslas (57,9%), Assistència Sanitària (17,5%), Sanitas (5,5%), DKV Salud (4,5%) i Asisa (3,6%); tot i això, els enquestats afirmen que l’entitat que paga més bé l’acte mèdic és Assistència (49,2%), seguida de Mútua General de Catalunya (9,9%), Adeslas (9,8%), Axa (6,6%) i DKV (5,1%).
A nivell de satisfacció global a Catalunya per part dels metges, les companyies més ben valorades són Assistència Sanitària (7,48 sobre 10) i Mútua General de Catalunya (7,21), seguides d’Adeslas (5,97), Fiatc (5,97) i HNA (5,78).
En el cas de l’enquesta concreta a metges gironins, l'ordre de valoració és el següent:
- Mútua General de Catalunya (MGC): 7,9
- Montepio Girona: 7,5
- Sanitas: 7,1
- Adeslas SegurCaixa: 5,6
- Fiatc: 5,4
- DKV: 4,9
- AXA: 4,9
- ASISA: 4,1
Malgrat tot, si es té en compte la satisfacció amb la professió, la valoració dels metges és molt bona. En el cas dels enquestats del Col·legi de Metges de Girona, la valoració de la satisfacció global de l’activitat com a metge és de 8,3; mentre que la valoració en la satisfacció global en l’activitat en el sector de la medicina privada és de 7,6. En els dos casos, la nota és lleugerament superior a la mitjana catalana.
Actualització de les retribucions
L’informe exigeix una actualització de les retribucions per acte mèdic o, com a mínim, una revisió segons l’IPC. En la presentació recent de l’informe, el president de la secció col·legial de Metges d’Assegurança Lliure del col·legi barceloní, Pere Torner, defensa una taula de negociació que reuneixi les asseguradores, els metges i la Conselleria de Salut: «Parlem no només de si la visita es paga a un euro més o un euro menys, sinó de tot allò que interessa als pacients».
Els responsables del col·legi alerten -com també recull l’estudi- del perill de les pòlisses i assegurances de baix cost, que no cobreixen la despesa mèdica, són poc transparents i sovint comporten grans pujades de quotes: «No s’hauria de permetre jugar amb la salut de les persones».
«Una pòlissa que és dolenta per als metges també és dolenta per a qui la té», ha afirmat Torner.
L’informe defensa una actualització de la descripció i la nomenclatura dels procediments mèdics, quirúrgics i de les proves diagnòstiques per a cada especialitat, incorporant-hi les innovacions.
Així mateix, també advoca per la promoció de sistemes d’informació compatibles de dades sanitàries dels pacients, integrant els proveïdors privats a l’aplicació La Meva Salut.
Especialitats més habituals
Les especialitats més freqüents a la sanitat privada catalana són ginecologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia i la medicina familiar.
Pel que fa a dades concretes de Girona, el 32% de metges de la privada tenen una consulta pròpia; també el 32% tenen un centre sanitari sense consulta pròpia i el 43% restant té una consulta pròpia vinculada a un centre aliè.
Gairebé la meitat dels enquestats compaginen l’activitat pública amb la privada
En termes generals, el 42% d’enquestats compatibilitzen activitat pública i activitat privada, mentre que el 58% restant es dediquen exclusivament a l’activitat privada.
El 91% exerceix com a autònom i el 17% és assalariat, una xifra que supera el 100% ja que alguns professionals combinen les dues activitats.
Finalment, unes altres dades destacades són les que fan referència a l’edat dels enquestats. Set de cada deu metges que exerceix en la sanitat privada té més de cinquanta anys; fet que denota el dèficit de professionals joves. Si s’analitza per franges més concretes, el 33% té entre 61 i 70 anys; el 23% en té entre 51 i 60 i el 13%, més de 70. Pel que fa a franges més joves, el 18% en té de 41 a 50; el 12% en té de 31 a 40 i només l’1% en té menys de 30.
El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, corrobora que «costa molt» trobar metges joves que vulguin exercir en el sector privat i encara més si s’ha de compaginar amb el sector públic.
Més pacients amb mútua
Més d’una tercera part dels catalans tenen assegurança de salut privada, xifra que ha anat a l’alça des de la pandèmia, tal com constata Josep Vilaplana.
En el cas dels pacients, el 50% acudeixen a la privada de forma directa, per iniciativa pròpia o consell d’altres pacients, mentre que d’altres ho fan a través del quadre mèdic de les asseguradores (19%), referits per altres metges (13%), a través del centre mèdic (11%) o a través d’opinions i recomanacions de xarxes i webs (8%). A més, el 64% de pacients paga a través de les pòlisses de l’assegurança.
