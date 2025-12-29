El Ministeri d’Agricultura anuncia dos nous senglars morts per PPA i eleva el total a 29
Els serveis veterinaris investiguen si l’origen del focus de grip aviària a Bellpuig és una au silvestre contagiada
El Ministeri d’Agricultura ha confirmat dos casos nous de senglars morts per pesta porcina africana (PPA), el que eleva el total de positius a 29, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns. Els dos animals s’han trobat morts dins de primer radi de sis quilòmetres des del punt on es va trobar el primer cas, de manera que no es modifiquen els municipis afectats. D’altra banda, el laboratori també ha confirmat el focus de grip aviària que el Govern va anunciar la setmana passada en una granja de Bellpuig. Els serveis veterinaris investiguen la causa d'aquest focus i estudien com a hipòtesi més probable el contacte amb una au silvestre contagiada.
Els dos nous positius en pesta porcina africana arriben quan fa un mes de l’inici del brot, el passat 28 de novembre. El Govern ja ha facilitat el resultat de l’auditoria de l’IRTA CReSA, que confirma que les instal·lacions són segures, però encara està pendent d’anunciar el resultat de la seqüenciació del virus per saber si el seu origen és o no un laboratori.
Grip aviària
Pel que fa a la grip aviària, la granja té un cens de 235.000 gallines, i el Ministeri ha decidit mantenir el seu confinament per “l’elevat risc” de contagi. Des del mes d'octubre no es produïa cap cas d'aquesta malaltia en explotacions avícoles de l’Estat. Des que es va detectar el primer cas al juliol, Espanya en suma un total de 15.
Davant d’aquesta situació, el Comitè de la Xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària d'Espanya (Rasve) ha mantingut aquest dilluns una reunió per intercanviar informació i avaluar les mesures per fer front a malalties animals al territori espanyol els últims dos mesos, en particular la pesta porcina africana, la dermatosi nodular contagiosa i la influença aviària altament patògena.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter