Susqueda deixa anar aigua per primera vegada des del Glòria
Les comarques gironines recuperen la normalitat després de la intensa llevantada dels últims dies, que ha deixat espectaculars registres de pluja (fins a 200 litres en alguns punts del Ripollès) i ha augmentat de manera considerable la quantitat d’aigua embassada als pantans de la província
El pantà de Susqueda va desembassar aquest diumenge aigua per primera vegada des del gener de 2020, quan ho va fer per les precipitacions del Glòria. És un dels efectes de la llevantada que entre dijous i dissabte ha afectat les comarques gironines amb intenses pluges i nevades (l’estació de Vallter 2000 ahir continuava tancada) i un fort onatge que ha provocat algunes destrosses a la costa i fins i tot va portar un catxalot mort a la platja gran de Platja d’Aro.
El temporal ha incrementat prop d’un 25% les reserves d’aigua al pantà de Sau i més d’un 15% a l’embassament de Darnius-Boadella. Després de tres dies de pluja intensa i amb més de 200 litres en punts d’Osona i Ripollès, el pantà de Sau ha passat del 43,5% i 72 hm3 del dia de Nadal al 67,6% i 112 hm3 d’ahir diumenge, segons les dades en temps real de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El mateix ha succeït a l’embassament de Darnius-Boadella, que d’estar al 61% de la seva capacitat i comptar amb 38,7 hm3 el dia 25 de desembre ha augmentat al 77,6% i 49,1 hm3. Davant d’aquesta situació, l’ACA desembassava ahir aigua dels pantans de Susqueda i Pasteral amb una afectació que es preveia «nul·la o moderada» als municipis aigües avall.
El director de l’ACA, Josep Lluís Armenter, explicava que havien decidit desembassar Susqueda perquè havia arribat al 98,5% de la seva capacitat i, «tenint en compte l’aigua que encara ha de baixar aquests dies, s’ha fet per prudència». A més, Armenter confirmava que aquest pantà no desembassava des del temporal Glòria, el gener de 2020. Susqueda ha passat en 72 hores del 91,5% i 205 hm3 al 98,7% i 221 hm3. De la mateixa manera, el director de l’ACA es felicitava per la situació dels pantans de les conques internes després de la llevantada: «És un dels millors registres de la dècada. Feia molts anys que no teníem el registre del 80%. Per a la pròxima sequera tenim una treva més llarga».
Ahir al migdia, Protecció Civil desactivava l’alerta de l’Inuncat per la llevantada i donava per finalitzats els avisos per fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. No obstant això, el pla es mantenia en prealerta per fer seguiment dels cabals dels rius de la demarcació de Girona (Ter, Tordera, Fluvià i Muga), que encara es trobaven per sobre de l’habitual. En paral·lel, hi havia activada la prealerta pel risc fort d’allaus al Pirineu Oriental (nivell 4 sobre 5) i es demanava evitar les activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades. L’episodi de llevantada ha deixat més de 200 litres en punts del Ripollès, com els 201,5 de Molló, amb uns 560 avisos als Bombers de la Generalitat.
Malgrat la millora de les condicions meteorològiques, els Bombers continuaven ahir atents a l’evolució del risc d’allaus i van fer rutes preventives de reconeixement del territori i seguiment del risc d’allaus a la Vall Fosca, la Cerdanya, i el Ripollès, entre altres zones. Vallter 2000 va continuar tancada, mentre que La Molina, Masella i Vall de Núria van obrir amb gruixos de neu considerables i elevada afluència d’esquiadors.
Un altre efecte de les precipitacions de la llevantada ha estat el ressorgiment de l’estany d’Espolla de Fontcoberta.
